임태희 “전문 AI 비서 ‘지원이’로 질 높은 교수학습”

비용 문제로 개별 접근이 부담스러웠던 유료 생성형 AI 모델을 학교 현장에 도입하겠다는 것이다.

임태희 경기도교육감 예비후보가 “챗GPT와 제미나이(Gemini) 유료 버전까지 연계된 경기교육 디지털플랫폼교육 전문 인공지능(AI) 비서 ‘지원이(G-ONE)’를 통해 교직원 업무경감과 질 높은 교수학습 지원을 실현해 내겠다”고 말했다.임태희 후보는 12일 보도자료를 통해 “2학기를 맞아 교직원들의 행정업무 부담을 덜고 교육공동체의 편의성을 높이기 위해 지원이를 경기교육 현장에 성공적으로 안착시키겠다”며 이같이 밝혔다.지원이는 학생, 학부모, 교직원이 기존에 여러 곳으로 흩어져 있던 교육 정보와 서비스를 한 곳에서 활용하고 교직원의 업무 협업까지 유기적으로 돕는 맞춤형 통합 디지털플랫폼이다.임태희 미래교육캠프는 지원이가 경기교육 현장에 안착하면 교직원들의 행정업무가 획기적으로 줄어들고 교수학습 지원이 한층 강화될 것이라고 설명했다.지원이에 챗GPT와 제미나이 유료 버전을 연계해 교직원들에게 무료로 지원해이를 통해 교사들의 질 높은 수업 준비 등 교수학습에 활용하게 하겠다는 구상이다.지원이에게 업무 중 궁금한 내용을 질문하면 14만여 건의 학습데이터를 바탕으로 규정과 매뉴얼, 지침 등 관련 근거를 빠르게 찾아 핵심을 요약해 준다. 화상회의를 진행할 때도 실시간 자막부터 회의 내용 요약, 회의록 초안 작성까지 AI가 척척 지원해 회의 후 정리 부담을 완화하는 등 반복적인 행정업무를 줄이고 빠르고 효율적인 업무처리를 돕는다.임태희 후보는 “선생님들이 복잡한 규정을 찾고 반복적인 행정업무를 처리하느라 하루를 다 보내는 현실은 반드시 개선되어야 한다”고 강조했다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지