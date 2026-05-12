주왕산에서 숨진 초등생 “발 헛디뎌 추락했을 가능성” 높아

탐방로에서 100ｍ 이상 떨어진 나무와 풀이 우거진 곳에서 경찰특공대가 발견

119 산불특수대응단원들이 수색에 나서는 모습. 경북소방본부 제공

지난 10일 부모와 함께 경북 청송군 주왕산국립공원을 찾은 뒤 홀로 산행에 나섰다가 실종된 A군(11·초등 6년)은 끝내 가족들 품으로 돌아오지 못했다.



경찰특공대는 이날 오전 10시 16분쯤 주봉 인근 용연폭포방면 100m 지점에서 A군을 찾았다. 과학수사대 소속 수색견이 처음 발견한 것으로 전해졌다.



수색 당국에 따르면 A군이 발견된 지점은 정상적인 등산로를 따라 걸으면 닿을 수 없는 곳으로 나무가 빽빽하게 우거진 험한 산비탈이었다. 낭떠러지처럼 수직 절벽이 이어진 곳이라기보다는 바위와 얕은 물웅덩이가 이어진 급경사 지형에 가까웠다고 수색 당국 관계자는 전했다.



경찰은 등산로를 벗어난 A군이 산길에서 발을 헛디뎌 추락했을 가능성에 무게를 두고 있다.



경찰 관계자는 “주봉 아래쪽으로 내려가는 길이 없는 지점에서 약 300ｍ 떨어진 곳에서 발견됐다”며 “실족 가능성을 염두에 두고 있다”고 말했다. 또 “몸을 웅크린 상태가 아니라 떨어진 형태로 발견된 점 등을 토대로 사고 가능성이 많아 보인다”고 설명했다.







A군이 숨진 채 발견된 주왕산국립공원은 해발 720.6ｍ다. 많은 탐방객이 찾는 상의주차장에서 대전사를 지나 기암교까지는 완만한 길이어서 등산에 큰 어려움이 없다. 그러나 정상인 주봉까지 이어지는 등산로는 폭이 좁고 가파른 곳도 있고 미끄러운 곳도 있다.



중간 중간 비탈진 곳에는 야간뿐만 아니라 주간에도 다니기 어려운 탓에 성인도 홀로 산행하다가 사고가 나면 위험할 수 있다는 것이 중론이다. 더군다나 A군이 발견된 지점은 탐방로에서 100ｍ 이상 떨어진 곳으로 나무와 풀이 우거져 일반적인 탐방객은 가지 않는 곳이다. 이 때문에 수색 당국은 많은 인력을 동원했음에도 그동안 A군을 발견하지 못했다.



A군과 부모는 지난 10일 정오쯤 주왕산국립공원 내 사찰인 대전사를 방문했다. A군은 이후 가족들과 기념 촬영을 한 뒤 “조금만 올라갔다 오겠다”는 말을 남기며 기암교에서 주봉 방향으로 걸어갔다.



A군의 모친은 “1시간만 다녀오라”는 말과 함께 A군을 보낸 것으로 알려졌으며 수 시간이 흐르도록 A군이 돌아오지 않자 직접 찾아 나서기 시작했다.



오후 4시 10분쯤에는 국립공원공단 주왕산국립공원사무소 측에 A군의 실종 사실을 알렸고 가족과 공원사무소 직원들은 오후 5시 53분쯤 119에도 실종 신고를 했다.



첫날 수색 과정에서는 삼성라이온즈 유니폼 상의를 입고 있던 A군을 주봉 등산로 3분의 1지점에서 봤다는 목격자 진술이 확보됐다. 수색 당국은 이 일대에 헬기 등 장비와 인력을 대거 투입하는 등 전방위적으로 수색에 나섰지만, 실종 첫날 A군을 발견하지 못했다.



A군이 등산로 부근에서 발견되지 않자 평소 주민들이 송이 채취 등을 위해 이용하는 샛길까지 샅샅이 뒤졌으나 성과는 나오지 않았다. 야간에는 열화상 장비가 부착된 드론을 투입했지만, 별다른 신호가 감지되지 않았다.



수색 당국은 실종 이틀째에도 수색을 이어갔지만, 가파른 등산로와 절벽 구간 등 산세가 험한 지형적 조건 등으로 인해 어려움을 겪기도 했다. 야간에는 드론과 구조견 등을 추가로 투입하는 등 수색 인력을 확대해 오후 11시까지 A군을 찾아 나섰으나 소득이 없었다.



청송=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 지난 10일 부모와 함께 경북 청송군 주왕산국립공원을 찾은 뒤 홀로 산행에 나섰다가 실종된 A군(11·초등 6년)은 끝내 가족들 품으로 돌아오지 못했다.경찰특공대는 이날 오전 10시 16분쯤 주봉 인근 용연폭포방면 100m 지점에서 A군을 찾았다. 과학수사대 소속 수색견이 처음 발견한 것으로 전해졌다.수색 당국에 따르면 A군이 발견된 지점은 정상적인 등산로를 따라 걸으면 닿을 수 없는 곳으로 나무가 빽빽하게 우거진 험한 산비탈이었다. 낭떠러지처럼 수직 절벽이 이어진 곳이라기보다는 바위와 얕은 물웅덩이가 이어진 급경사 지형에 가까웠다고 수색 당국 관계자는 전했다.경찰은 등산로를 벗어난 A군이 산길에서 발을 헛디뎌 추락했을 가능성에 무게를 두고 있다.경찰 관계자는 “주봉 아래쪽으로 내려가는 길이 없는 지점에서 약 300ｍ 떨어진 곳에서 발견됐다”며 “실족 가능성을 염두에 두고 있다”고 말했다. 또 “몸을 웅크린 상태가 아니라 떨어진 형태로 발견된 점 등을 토대로 사고 가능성이 많아 보인다”고 설명했다.소방 당국은 현지 여건을 고려해 헬기에서 로프를 이용해 해당 지점까지 내려간 뒤 시신을 수습·이송하는 방안을 고려하고 있다.A군이 숨진 채 발견된 주왕산국립공원은 해발 720.6ｍ다. 많은 탐방객이 찾는 상의주차장에서 대전사를 지나 기암교까지는 완만한 길이어서 등산에 큰 어려움이 없다. 그러나 정상인 주봉까지 이어지는 등산로는 폭이 좁고 가파른 곳도 있고 미끄러운 곳도 있다.중간 중간 비탈진 곳에는 야간뿐만 아니라 주간에도 다니기 어려운 탓에 성인도 홀로 산행하다가 사고가 나면 위험할 수 있다는 것이 중론이다. 더군다나 A군이 발견된 지점은 탐방로에서 100ｍ 이상 떨어진 곳으로 나무와 풀이 우거져 일반적인 탐방객은 가지 않는 곳이다. 이 때문에 수색 당국은 많은 인력을 동원했음에도 그동안 A군을 발견하지 못했다.A군과 부모는 지난 10일 정오쯤 주왕산국립공원 내 사찰인 대전사를 방문했다. A군은 이후 가족들과 기념 촬영을 한 뒤 “조금만 올라갔다 오겠다”는 말을 남기며 기암교에서 주봉 방향으로 걸어갔다.A군의 모친은 “1시간만 다녀오라”는 말과 함께 A군을 보낸 것으로 알려졌으며 수 시간이 흐르도록 A군이 돌아오지 않자 직접 찾아 나서기 시작했다.오후 4시 10분쯤에는 국립공원공단 주왕산국립공원사무소 측에 A군의 실종 사실을 알렸고 가족과 공원사무소 직원들은 오후 5시 53분쯤 119에도 실종 신고를 했다.첫날 수색 과정에서는 삼성라이온즈 유니폼 상의를 입고 있던 A군을 주봉 등산로 3분의 1지점에서 봤다는 목격자 진술이 확보됐다. 수색 당국은 이 일대에 헬기 등 장비와 인력을 대거 투입하는 등 전방위적으로 수색에 나섰지만, 실종 첫날 A군을 발견하지 못했다.A군이 등산로 부근에서 발견되지 않자 평소 주민들이 송이 채취 등을 위해 이용하는 샛길까지 샅샅이 뒤졌으나 성과는 나오지 않았다. 야간에는 열화상 장비가 부착된 드론을 투입했지만, 별다른 신호가 감지되지 않았다.수색 당국은 실종 이틀째에도 수색을 이어갔지만, 가파른 등산로와 절벽 구간 등 산세가 험한 지형적 조건 등으로 인해 어려움을 겪기도 했다. 야간에는 드론과 구조견 등을 추가로 투입하는 등 수색 인력을 확대해 오후 11시까지 A군을 찾아 나섰으나 소득이 없었다.청송=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지