경주시, 전기차 보조금 43억 투입…300대 추가 지원
경북 경주시는 전기자동차 보급 확대를 위해 총 43억 2600만원을 투입해 300대를 추가 지원한다고 12일 밝혔다.
시는 오는 18일부터 예산 소진 시까지 ‘2026년 상반기 전기자동차 추가 보급사업’을 추진한다. 이번 사업은 국제 유가 상승과 친환경 교통수단 전환 수요 증가에 대응하고, 탄소중립 실현과 대기환경 개선을 위해 마련됐다.
상반기 추가 보급 물량은 승용 전기차 250대와 화물 전기차 50대 등 총 300대다. 이번 사업은 정부 추가경정예산 편성에 따라 국비 22억 원을 확보하면서 추진됐다.
지원 대상은 전기자동차를 신규 구매해 경주시에 사용본거지로 등록하려는 개인과 법인이다. 개인의 경우 신청일 기준 90일 이전부터 경주시에 주소를 두고 있어야 한다.
신청은 무공해차 구매보조금 지원시스템을 통해 가능하며, 자동차 제조·판매사가 신청 절차를 대행한다. 보조금은 차종과 성능에 따라 차등 지급되며, 승용 전기차는 최대 1415만원, 화물 전기차는 최대 2377만원까지 지원된다.
대상자는 차량 출고 및 등록 순으로 선정되며, 예산이 소진될 경우 사업은 조기 마감된다.
시는 2024년 전기자동차 540대에 87억 9600만원, 지난해는 970대에 151억 7800만원의 구매보조금을 지원했다. 최혁준 경주시장 권한대행은 “전기자동차 보급 확대는 탄소중립 실현과 대기환경 개선을 위한 중요한 정책”이라며 “시민들의 친환경차 구매 부담을 줄이고 녹색 교통환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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