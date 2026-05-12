[단독] 한국콜마 ‘실적 공시 오류’ 토스증권에 재발 방지 요구 공문 발송
“원인 규명과 실효성 있는 재발 방지 대책 요구”
한국콜마가 토스증권의 공시 오류 사태와 관련해 명확한 원인 규명과 실효성 있는 재발방지 대책을 요구했다. 토스증권은 지난해 11월과 지난 8일 두 차례 한국콜마 분기 실적을 연결이 아닌 별도 기준으로 잘못 공시해 주주와 투자자에게 혼동을 준 바 있다.
12일 관련업계에 따르면 한국콜마는 이날 토스증권에 실적 공시 정보 표기 오류에 대한 유감을 표하고 재발 방지를 요청하는 공문을 발송했다. 한국콜마는 공문을 통해 “개별 기업의 문제가 아닌 주주와 투자자를 대변하는 입장에서 매우 엄중히 받아들이고 있다”며 “이번 사안에 대한 명확한 원인 규명과 실효성 있는 재발 방지 대책을 요구한다”고 밝혔다.
앞서 토스증권은 지난 8일 모바일트레이딩시스템(MTS)에 한국콜마의 올해 1분기 실적을 연결 기준이 아닌 별도 기준으로 잘못 표기했다. 한국콜마는 1분기 연결 기준 매출 7280억원, 영업이익 789억원을 기록했다. 다만 토스증권 MTS에는 매출 3430억원, 영업이익 512억원으로 표시됐다. 이 때문에 실제로는 분기 최대 실적을 기록한 한국콜마의 실적이 ‘반토막’ 난 것처럼 보이는 오류가 발생했다.
해당 오류로 토스증권 화면에서는 한국콜마의 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 감소한 것처럼 안내됐다. 일부 투자자들 사이에서는 잘못된 실적 정보를 보고 매도에 나섰다는 항의도 이어졌다. 토스증권은 오류를 인지한 뒤 같은 날 오전 중 연결 기준 데이터로 수정한 것으로 알려졌다.
토스증권 측은 당시 “한국콜마의 2026년 1분기 실적 데이터가 연결 기준이 아닌 개별 기준으로 일시 표기되면서 고객 혼선이 발생했다”며 “향후 동일한 오류가 재발하지 않도록 공시 데이터 검증 절차를 강화하겠다”고 밝힌 바 있다.
이번 오류가 처음이 아니라는 점에서 논란은 이어지고 있다. 토스증권은 지난해 3분기 한국콜마 실적 발표 때도 연결 기준이 아닌 별도 기준 실적을 표기한 것으로 알려졌다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
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