가파도 인근 해상서 침수 보트 구조
가파도 해상에서 침수 중이던 레저보트가 해경에 의해 구조됐다.
서귀포해양경찰서에 따르면 12일 오전 5시53분쯤 가파도 인근 해상에서 동력수상레저기구 A호(6.25t, 모터보트)가 침수되고 있다는 신고가 접수됐다.
해경은 경비함정과 연안구조정을 급파해 신고 14분 만인 오전 6시7분 현장에 도착했다.
현장에 도착한 해경은 승선원 3명을 모두 구조하고, 잠수펌프를 이용해 배수 작업을 진행했다.
승선원 중 한 명은 어지럼증을 호소했으나 건강 상태는 양호한 것으로 확인됐다.
침수 원인은 엔진 냉각수 파이프 파손으로 드러났다. 해경은 호스밴드를 이용해 응급 방수 조치를 완료하고, 연안구조정으로 A호를 모슬포항까지 예인했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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