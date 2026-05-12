‘트럼프 황금폰’ 약관에 “출시 보장 없음”… 사기 논란도

예약금 100달러 사전주문 60만명 대기 중

작년 8월 배송 예정이었지만 출시도 아직

“미국서 제조” 자랑했지만 금세 표현 수정

“허위·과장 마케팅 비판도…점점 골칫거리”

“3월 인증 완료…곧 출시될 가능성” 보도도

기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

현재까지도 공식 출시일이 정해지지 않았다.

미국에서 자랑스럽게 설계·제조된 세련된 금색 스마트폰’이라고 소개됐지만 발표 후에는

미국에서 제조된다는 표현이 사라졌다.

12일 현재 웹사이트에는 ‘미국적 가치를 염두에 두고 설계됐다’ ‘미국의 혁신으로 빚어졌다’는 식으로만 표현돼 있다.

변경된 문구는 이 폰이 중국에서 제조되거나 중국산 수입 부품을 사용할 수 있다는 추측을 낳았다.

앞서 일부 매체는 실제 T1 폰이 중국에서 생산될 예정이라고 보도하기도 했다. 이 폰은

외관은 디스플레이와 후면 카메라 부분을 제외한 모든 바탕이 금색이다. 뒷면에는 성조기가 새겨져 있다. 바로 아래에 회사명 ‘Trump Mobile’이 들어가 있다.

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약속된 배송일이 명확한 설명 없이 계속 밀리면서 비판론자들과 불만을 품은 고객들은 이 사업이 오도성 마케팅을 했다고 비난하고 있다”고 전했다.

당시 전문가들은 이 제품을 미국 내에서 실제로 제조할 수 있는지에 의문을 제기했다.

자랑스러운 미국산 스마트폰을 기대했던 많은 지지자에게 원산지를 둘러싼 불확실성과 반복된 출시 지연은 경제 민족주의의 상징으로 홍보됐던 제품을 점점 커지는 정치적·사업적 골칫거리로 바꿔놓고 있다”고 평가했다.