‘도전과 나눔의 여정’…인제 옥스팜 트레일워커
강원도 인제군은 국제구호개발기구 옥스팜 코리아(대표 지경영)과 함께 오는 16부터 17일까지 이틀간 인제군 일대에서 세계적인 기부 프로젝트 ‘2026 옥스팜 트레일워커’를 개최한다.
옥스팜 트레일워커는 4명이 한 팀을 이뤄 100km를 38시간 이내에 완주하는 도전형 기부 행사다.
순위와 기록을 놓고 경쟁하는 대회가 아닌, 순수하게 기부를 목적으로 팀원들과 극한의 경험을 공유하는 뜻깊은 행사인 만큼 참가자들 사이에서는 ‘인생기부 프로젝트'로 불린다.
옥스팜 트레일워커는 1981년 홍콩에서 처음 시작된 세계적인 도전형 기부 프로젝트로, 영국, 뉴질랜드, 프랑스, 인도, 호주 등 지금까지 전 세계 12개국에서 20만 명 이상이 참여했다.
국내에서는 2017년 전라남도 구례에서 처음 열렸으며 이후 강원도 인제와 고성 일대 등에서 열린 여덟 차례의 대회를 통해 총 13억원 이상의 기부금이 모였다.
9회째를 맞은 올해 행사에는 대표 코스인 100km를 비롯해 50km와 25km 코스에 총 223개 팀이 참가 신청을 마쳤다.
참가자들은 16일 오전 6시 인제문화원을 출발해 박달고치로 오르는 원시림 산길, 자작나무숲길, 자연생태마을인 정자리마을, 하늘내린터, 내린천 등 아름다운 인제군 천리길과 주요 명소를 따라 도전에 나선다.
대회 참가비와 팀별 사전 기부펀딩을 통해 자발적으로 모금된 기부금 전액은 가난으로 어려움을 겪는 전 세계 사람들에게 식수·위생·생계·교육 프로그램 등을 지원하는 데 사용될 예정이다.
또한 대회 완주자들은 트레일러너들의 꿈의 무대인‘울트라 트레일러닝 몽블랑 대회 참가 자격이 주어지는 인증점수를 부여받게 된다.
지경영 옥스팜 코리아 대표는 12일 “옥스팜 트레일워커는 육체적, 정신적 한계를 뛰어넘는 나를 위한 도전일 뿐만아니라 가난으로 고통받는 전 세계 취약계층을 돕기 위한 가난을 극복하고 생명을 살리는 도전”이라며 “세상을 바꾸는 특별한 도전에 나선 모든 참가자들에게 응원과 격려를 부탁드린다”고 말했다.
인제=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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