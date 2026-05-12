인천도시공사, 2026년도 신입직원 채용 경쟁률 41.9대 1

인천도시공사 전경. iH 제공

직군별로 사무직 7급은 18명 모집에 1362명이 지원해 75.6대 1, 기술직 7급은 42명 모집에 1157명이 지원해 27.5대 1의 경쟁률을 보였다.

iH는 다음 달 13일 필기시험에 이어 다음 달 말 서류전형, 7월 인성검사 및 면접시험, 8월 합격자 발표 및 임용 등으로 채용 절차를 진행할 예정이다. 또 기술직 전국단위 취업지원대상자(토목 2명·건축 1명)는 28일 오후 3시까지 추가 접수한다.