계명대서 iM금융그룹 황병우 회장 특강
대구 계명대학교 경영대학은 최근 성서캠퍼스 의양관에서 iM금융그룹 황병우 회장을 초청해 ‘경영대학 경영 전문가 초청 특강’을 열었다고 12일 밝혔다.
황 회장은 전날 ‘금융 CEO가 예비 직장인에게 알려주는 쉬운 부자 되는 방법’을 주제로 강연했다. 황 회장은 금융 현장에서 쌓아온 풍부한 경험을 바탕으로 사회 진출을 앞둔 재학생들에게 자산 형성의 기본 원칙과 실질적인 재무 전략을 알려줬다.
황병우 회장은 “금융은 단순한 자산의 흐름을 넘어 삶의 방향을 설계하는 중요한 도구”라며 “사회에 첫발을 내딛기 전 올바른 금융 습관을 정립하는 것이 성공적인 자산 형성의 시작점”이라고 강조했다.
강문식 경영대학 학장은 “현직 금융그룹 회장의 생생한 실무 경험이 학생들에게 이론을 넘어선 실질적인 통찰을 제공했다”며 “앞으로도 다양한 산업 분야의 전문가를 지속적으로 초청해 학생들의 진로 설계와 실무 역량 강화를 지원해 나가겠다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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