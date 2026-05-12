경기도, 철도안전정보 공동활용으로 219억 예산 절감
경기도가 국토교통부와 한국교통안전공단의 철도안전정보 시스템을 공동 활용하게 되면서 219억원 규모의 예산 절감과 함께 선제적 철도안전관리 기반을 마련했다.
경기도는 최근 한국교통안전공단과 협의를 통해 ‘철도안전정보 종합관리시스템’에 대한 접근 권한을 확보했다고 12일 밝혔다.
이에 따라 도는 별도의 시스템을 구축하지 않고도 철도사고와 운행장애 관련 정보를 활용할 수 있게 됐다.
앞서 도는 지난해 1월 시행된 ‘경기도 철도안전 지원 조례’에 따라 철도사고와 운행장애 등 철도안전정보를 분석·관리해야 하는 의무가 생겼다.
그러나 해당 정보는 국토교통부 등 중앙정부 중심으로 관리돼 지방자치단체의 접근이 제한돼 왔다. 도가 자체 시스템 구축 비용을 조사한 결과 약 219억원이 필요한 것으로 나타났다.
이에 도는 지난해 2월부터 국토교통부가 한국교통안전공단에 위탁 운영 중인 ‘철도안전정보 종합관리시스템’을 공동 활용하는 방안을 추진했다.
관계기관은 초기 단계에서 보안 문제를 우려했지만, 경기도는 직접 면허를 발급한 노선에 한해 정보 열람 범위를 제한하는 방안을 제시하며 협의를 이끌어냈다.
최종 합의에 따라 국토교통부와 한국교통안전공단은 철도사고와 운행장애의 발생 일시, 유형 등 7종의 데이터를 경기도에 제공하게 된다. 경기도는 이를 통해 독자 시스템 구축비 219억원은 물론 데이터베이스 개량과 연간 유지관리 비용 등 추가 재정 부담도 줄이게 됐다.
도는 올해 하반기 사용자 환경 개선 등 시스템 최적화 작업을 마친 뒤 철도안전정보를 본격 활용할 계획이다. 이를 기반으로 철도사고와 운행장애에 대한 선제 대응 체계를 강화하고 보다 체계적인 안전정책 수립에 나설 방침이다.
도는 이번 사례가 중앙정부와 지방자치단체 간 협업을 통해 행정 효율성과 재정 건전성을 동시에 확보한 대표 사례라고 평가했다.
추대운 도 철도항만물류국장은 “이번 사례는 중앙정부와 지자체 간 협업을 통해 예산을 절감하고 행정 효율성을 높인 모범 사례”라며 “앞으로도 도민 안전 확보와 재정 건전성 강화를 위해 적극적인 협력을 이어가겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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