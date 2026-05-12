공사계약도 끝냈는데…대구도시철도 4호선 건설 급제동
대구시장 선거 영향으로 대구 도시철도 4호선(엑스코선) 건설에 급제동이 걸리는 모양새다. 대구시장 후보들이 주민들의 의견을 반영하겠다며 추진 방식 변경 공약을 내세우고 있어 사업 일정 차질이 불가피할 전망이다.
12일 지역 정치권과 대구시에 따르면 최근 더불어민주당 김부겸, 국민의힘 추경호 대구시장 예비후보 모두 대구 도시철도 4호선 적용 차량시스템 변경을 적극 검토할 것이라는 입장을 밝혔다. 기존 철제차륜 경전철(AGT) 방식을 모노레일로 변경하겠다는 것이다. 여야 후보 모두 같은 공약을 해 누가 대구시장이 돼도 추진 방식 변경은 피할 수 없을 것으로 예상된다.
AGT 방식은 오랜 공방 끝에 결정된 것이었다. 앞서 소음과 분진 등을 걱정하는 주민과 주민들의 민원을 들은 일부 정치인들이 모노레일 방식을 주장했다. 대구시는 지난해 법적인 문제와 기술·계약 구조상의 문제 때문에 모노레일 방식 도입이 어려워 AGT 외에는 다른 대안이 없다는 입장을 밝힌 후 AGT 방식을 확정했다. 대구시도 모노레일 방식을 검토했었다. 대구 도시철도 3호선 모노레일 제작사인 일본 히타치사와 4호선 차량 공급 관련 협의를 진행했지만 히타치사가 철도안전법에 따른 철도차량 형식 승인 면제, 국내업체 주계약자 선정(히타치 하청 참여) 등의 받아들이기 힘든 조건을 내걸었다고 대구시는 설명했다.
대구 도시철도 4호선은 2020년 12월 예비타당성 조사 통과 후 본격적으로 추진됐다. 우여곡절도 겪었지만 최근 노선까지 확정했다. 이제 환경영향평가 본안 심사와 국토교통부 사업계획 승인, 대구시장 승인만을 남겨두고 있다. 대구시장이 뽑힌 후 이르면 7월 늦어도 올해 안에 착공이 가능할 것이라는 예측이 지배적이었다.
여야 대구시장 후보들이 AGT 방식에 제동을 걸면서 사업 일정은 안갯속에 빠졌다. 6년 가까이 사업을 추진하며 수백억원의 매몰비용이 들어간 것으로 추정되는데 방식이 변경될 경우 매몰비용이 더 증가할 것으로 예상된다. 모노레일 방식으로 변경하기 위해 법 개정도 필요할 것으로 전망되며 이미 선정된 시공사들과의 관계, 국비 반납 문제 등도 정리해야 한다. 차량시스템 방식을 변경하면 착공이 2~3년 이상 지연될 수도 있다는 예측이 나온다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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