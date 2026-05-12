울산청, ‘가짜 효도’로 아파트 따낸 5명 검찰 송치

65세 이상 노부모를 부양하는 것처럼 속여 아파트 청약 가점을 챙긴 당첨자들이 무더기로 검찰에 넘겨졌다.

아파트 청약 당첨을 위해 실제 함께 거주하지 않는울산경찰청은 주택법 위반 혐의로 A씨 등 5명을 불구속 입건해 검찰에 송치했다고 12일 밝혔다.이들은 울산 울주군의 한 신규 분양 아파트 청약 과정에서 함께 거주하지 않는 부모를 부양가족으로 허위 등록하거나, 있지도 않은 세대원을 서류에 올려 청약 가점을 조작한 혐의를 받고 있다.경찰 조사 결과, 이들은 사회적 배려가 필요한 계층을 위해 마련된 ‘노부모 부양 특별공급’ 제도의 허점을 파고들었다. 실제로는 다른 곳에 거주하는 부모를 주소지만 옮겨놓는 이른바 '위장 전입' 수법을 사용해 청약 자격을 얻었다.또한, 일반공급에서도 단 1점의 가점이 당락을 결정짓는다는 점을 노려, 실거주하지 않는 세대원을 명단에 올려 점수를 부풀린 사실이 확인됐다.이들의 부정한 당첨은 국토교통부의 모니터링에 먼저 확인이 됐다.국토부는 울주군 해당 단지 당첨자 중 허위 청약 정황이 의심되는 사례를 선별해 경찰에 수사를 의뢰했다.수사에 착수한 경찰은 관련 자료와 실거주 여부를 대조 분석해 증거를 확보하고 이들을 검거했다.현행 주택법상 부정 청약 사실이 확정되면 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금형에 처해질 수 있다.또 이미 체결된 분양 계약은 취소돼 주택을 환수당하며, 분양가의 10% 이내에서 계약금이 몰수될 수 있다.경찰 관계자는 “부동산 공급 질서를 어지럽히는 행위는 선량한 무주택 서민들의 기회를 뺏는 중대 범죄”라며 “부동산 특별단속을 지속적으로 실시해 공급 질서 교란 행위에 엄정히 대응할 방침”이라고 말했다.울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지