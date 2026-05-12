진보당 이성수 순천시장 후보 “민주 손훈모 후보 사퇴해야”
불법 정치자금 수수 의혹 등 지적
이성수 진보당 순천시장 후보가 불법 정치자금 수수 의혹이 제기된 손훈모 더불어민주당 순천시장 후보 즉각 사퇴와 민주당 중앙당의 순천시장 후보 무공천을 촉구하고 나섰다.
12일 진보당에 따르면 이 후보는 전날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “민주당 순천시장 후보로 선출된 손훈모 후보와 관련된 불법 정치자금 수수 의혹은 순천시민들에게 큰 충격을 안겼고, 중앙언론 보도로 인해 시민들의 명예와 자부심에도 큰 상처를 남겼다”고 주장했다.
이어 그는 “KBC 광주방송 보도 이후 15일이 지나도록 민주당 중앙당이 아무런 결론을 내리지 못한 채 시간만 끌고 있다”며 민주당 지도부의 미온적 대응을 비판했다.
특히 이 후보는 “손훈모 후보가 N번방 사건과 같은 아동 성착취 가해자 및 아동 성폭력 범죄자를 변호한 사실이 드러나면서 시민들의 실망과 분노가 더욱 커지고 있다”고 말했다.
또 “민주당은 이미 성범죄자 변호 이력을 이유로 서울 강북구청장 후보였던 이승훈 후보의 자격을 박탈한 바 있다”면서 “같은 기준이라면 손훈모 후보 역시 후보직을 박탈해야 한다”고 주장했다.
이 후보는 민주당 지도부를 향해 “서울 유권자는 두렵고 순천 유권자는 만만한 것이냐”며 “정청래 지도부는 손훈모 후보의 자격을 즉각 박탈하고 공천 파행의 책임을 져야 한다”고 비판했다.
끝으로 이 후보는 손 후보에 대해 “이미 순천시장 후보로서 자격을 상실했다”며 “더 이상 순천시민의 명예에 상처를 주지 말고 민주당과 이재명 정부에 부담이 되지 않도록 스스로 사퇴하라”고 촉구했다.
민주당은 불법 정치자금 수수 의혹이 제기된 손 후보의 후보 자격을 유지했다. 이에 따라 6·3 지방선거 순천시장 선거는 손 후보와 현직인 무소속 노관규 후보, 진보당 이성수 후보 간 3파전으로 치러질 전망이다.
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