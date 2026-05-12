진보당 이성수 순천시장 후보 “민주 손훈모 후보 사퇴해야”

불법 정치자금 수수 의혹 등 지적

“손훈모 후보가 N번방 사건과 같은 아동 성착취 가해자 및 아동 성폭력 범죄자를 변호한 사실이 드러나면서 시민들의 실망과 분노가 더욱 커지고 있다”고 말했다.