울산시, 용역·위탁 사업 안전관리비 기준 확립

중대재해 예방 지침 재정비



고위험 작업 시 사업비 3.11% 반영 의무화

시는 사업 완료 후 철저한 정산 절차를 거치게 함으로써, 해당 예산이 오직 노동자의 안전 확보에만 투명하게 사용되도록 관리 감독을 강화할 방침이다.