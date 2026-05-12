울산시, 용역·위탁 사업 안전관리비 기준 확립
중대재해 예방 지침 재정비
고위험 작업 시 사업비 3.11% 반영 의무화
울산시가 산업현장의 고질적인 관행인 ‘안전 비용 누락’을 원천 차단하고 나섰다.
울산시는 중대산업재해 예방과 안전문화 확산을 위해 ‘중대산업재해 예방 및 대응 지침’을 전면 재정비하고, 본격 시행에 들어간다고 12일 밝혔다.
이번 지침은 시 본청과 산하 위·수탁기관은 물론, 시가 실질적으로 지배·운영·관리하는 모든 사업에 적용된다.
가장 눈에 띄는 변화는 모호했던 안전보건관리비 산정 기준을 구체화한 점이다.
시는 사업의 위험도를 상(고위험)·중(일반)·하(저위험) 등 3단계로 분류해 안전 비용을 차등 적용한다. 이에 따라 산림·벌목·고소 작업 등 사고 발생 가능성이 높은 고위험 사업은 재료비와 직접노무비의 3.11%를 안전관리비로 반드시 책정해야 한다.
일반 시설관리 등 저위험 업무 역시 최소 0.9% 이상을 의무적으로 반영하도록 했다.
시는 사업 완료 후 철저한 정산 절차를 거치게 함으로써, 해당 예산이 오직 노동자의 안전 확보에만 투명하게 사용되도록 관리 감독을 강화할 방침이다.
행정 현장의 혼란을 방지하기 위한 ‘실무 최적화’ 대책도 포함됐다. 시는 중대재해처벌법상 경영책임자의 의무사항 9종과 관리 조치 4종을 현장에서 즉시 이행할 수 있도록 27종의 표준 서식으로 체계화했다.
그동안 복잡한 법적 의무 이행을 위해 과도한 서류 작업에 매달려야 했던 담당자들은 앞으로 이 서식을 활용해 위험성 평가와 비상대응 훈련 등 핵심 예방 활동에만 전념할 수 있게 된다.
불필요한 행정력을 줄이고 현장 안전 관리의 실효성을 높이겠다는 구상이다.
울산시는 공공부문이 먼저 모범적인 안전보건관리 표준을 확립하면 민간 영역에서도 자발적인 안전 문화 정착이 뒤따를 것으로 기대하고 있다.
시 관계자는 “이번 지침 정비를 통해 시가 관리하는 사업장부터 빈틈없는 안전 통제망을 구축할 것”이라며 “울산시의 선제적인 기준이 민간 사업장에서도 신뢰받는 안전관리의 이정표가 되길 기대한다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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