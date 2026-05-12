李대통령 “국민 속이는 포퓰리즘적 긴축재정론 함정 빠져선 안돼”

李대통령 “국민 속이는 포퓰리즘적 긴축재정론 함정 빠져선 안돼”
이재명 대통령이 국가 재정의 적극적 역할을 강조하며 “국민의 눈을 속이는 포퓰리즘적인 긴축재정론의 함정에 빠져서는 안 된다”고 강조했다.
이 대통령은 12일 청와대 본관에서 열린 국무회의에서 “재정의 적극적이고 전략적 인 운영이 민생경제에 실질적인 동력을 제공할 수 있다는 것이 연구결과로 확인됐다”면서 “지난해 지급된 민생회복 소비쿠폰이 지역 소상공인 매출을 소비쿠폰 100만원당 43만원 늘리는 효과를 거뒀다고 확인됐다”며 이같이 말했다.
이 대통령은 “100만원의 재정을 투입해서 143만원의 경제효과 거둔 것”이라며 “다른 여러 연구에서도 적시에 이뤄진 과감한 재정 투입이 내수를 진작하고 경제 전반의 활력을 불어넣는다는 점이 일관되게 입증되고 있다”고 말했다.
이어 “이런 객관적 사실에도 불구하고 마치 돌림노래처럼 긴축을 강요하는 목소리가 사회 일각에 존재한다”면서 “국가 채무를 명분으로 들고 있는데, 사실상 민생 고통을 수수방관하라는 무책임한 목소리”라고 지적했다.
이 대통령은 “한때 절약이 미덕이던 때가 있었으나 지금은 소비가 미덕인 시대”라며 “돈이 안 돌아서 문제인 사회”라고 말했다.
그러면서 “이럴 때는 투자를 통해 경제가 순환하게 하는 것이 정부의 역할”이라며 “우리나라의 실질적인 국가채무는 GDP 대비 10% 정도라는 국제기관의 발표가 있었다. 다른 어떤 나라보다도 국가 채무가 우량이라는 것”이라고 설명했다.
이 대통령은 “이런 위기의 시대에는 아끼는 것도 중요한데, 오히려 국가의 역량을 키우는데 투자할 필요가 있다”면서 “적극 재정을 통해 내수를 활성화하고 경제성장률과 GDP 자체를 높이면 분모가 커져서 국가 부채 비율은 오히려 떨어진다”고 강조했다.
이어 “아무 때나 막 쓰자는 얘기는 전혀 아니다. 다만, 지금은 투자 통해서 잠재력 키우는 시기다”면서 “지금 투자하면 나중에 더 큰 보상으로 돌아온다는 것이 기본적 원리 아니겠나. 정부는 적극 재정을 통해 국민경제 대도약 발판 닦는 데 집중해야겠다”고 말했다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
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