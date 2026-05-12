李대통령 “국민 속이는 포퓰리즘적 긴축재정론 함정 빠져선 안돼”

이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 윤호중 행안부 장관에게 질문하고 있다. 연합뉴스

이런 객관적 사실에도 불구하고 마치 돌림노래처럼 긴축을 강요하는 목소리가 사회 일각에 존재한다”면서 “

국가 채무를 명분으로 들고 있는데, 사실상 민생 고통을 수수방관하라는 무책임한 목소리”라고 지적했다.

절약이 미덕이던 때가 있었으나 지금은 소비가 미덕인 시대”라며 “돈이 안 돌아서 문제인 사회”라고 말했다.

투자를 통해 경제가 순환하게 하는 것이 정부의 역할”이라며 “우리나라의 실질적인 국가채무는 GDP 대비 10% 정도라는 국제기관의 발표가 있었다. 다른 어떤 나라보다도 국가 채무가 우량이라는 것”이라고 설명했다.

이 대통령은 “이런 위기의 시대에는 아끼는 것도 중요한데, 오히려 국가의 역량을 키우는데 투자할 필요가 있다”면서

“적극 재정을 통해 내수를 활성화하고 경제성장률과 GDP 자체를 높이면 분모가 커져서 국가 부채 비율은 오히려 떨어진다”고 강조했다.

이어 “아무 때나 막 쓰자는 얘기는 전혀 아니다. 다만, 지금은 투자 통해서 잠재력 키우는 시기다”면서 “지금 투자하면 나중에 더 큰 보상으로 돌아온다는 것이 기본적 원리 아니겠나. 정부는 적극 재정을 통해 국민경제 대도약 발판 닦는 데 집중해야겠다”고 말했다.