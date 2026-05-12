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[속보] 주왕산 실종 초등생, 실종 사흘째 숨진 채 발견

입력:2026-05-12 10:31
수정:2026-05-12 10:39
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지난 10일 대구에서 가족과 함께 경북 청송군 주왕산국립공원 내 사찰을 찾았다가 홀로 주봉으로 등산하러 나선 A군(11ㆍ초6)이 실종 사흘 만에 사망한 채 발견됐다.. 사진은 A군이 실종 당일 촬영한 사진. A군 가족 제공

주왕산 실종 초등생, 실종 사흘째 숨진 채 발견
당국 “주왕산 실종 초등생 실족 후 사망 추정”

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

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