시사 전체기사 [속보] 주왕산 실종 초등생, 실종 사흘째 숨진 채 발견 입력:2026-05-12 10:31 수정:2026-05-12 10:39 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 지난 10일 대구에서 가족과 함께 경북 청송군 주왕산국립공원 내 사찰을 찾았다가 홀로 주봉으로 등산하러 나선 A군(11ㆍ초6)이 실종 사흘 만에 사망한 채 발견됐다.. 사진은 A군이 실종 당일 촬영한 사진. A군 가족 제공주왕산 실종 초등생, 실종 사흘째 숨진 채 발견당국 “주왕산 실종 초등생 실족 후 사망 추정”한명오 기자 myungou@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 산업2부 한명오 기자 myungou@kmib.co.kr 1161 응원하기 쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 1 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “계엄 이후 국힘에 실망” 늘었지만 “與 부동산 폭주” 우려 여전 2 사람 넘어졌는데 무시한 한동훈?…“괜찮다는 답변 들어” 3 ‘오빠 논란’ 의식?…하정우, 초등생 쪽지에 “형 아니고 삼촌” 4 외부공격 확인에 난감해진 정부… 호르무즈 역할 확대엔 선긋기 5 나무호 공격당했다… 비행체 2기 연쇄 타격 해당분야별 기사 더보기 1 “이모, 여기 떡볶이요”… 레이예스·쯔양 광고 4500만이 봤다 2 노조 ‘성과급 명문화’ 요구… 삼성전자 극적 타결 난항 3 진에어, 승무원 입사 돌연 연기 통보… 50여명 날벼락 4 서울 전세가 급등하는데… 등록임대주택 대거 쏟아진다 5 돌반지 안 사요…헉 소리나는 금값에 확 달라진 소비 풍경 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 챗GPT와 사랑에 빠졌다… “널 만나고 싶어” 2 “삼성 유니폼 입었다” 청송 주왕산 초등생 실종 사흘째…대규모 수색 3 [속보] 청송 주왕산에서 실종된 초등생 숨진 채 발견 4 ‘자존감 9점’ 초6 주원이의 위험 신호… 모두가 놓쳤다 5 [단독] “챗GPT가 노동법 위반이래요”… 노동위 사건 접수 47% 급증 해당분야별 기사 더보기 1 이란 압박하는 美, 핵잠수함 위치 이례적 공개…트럼프 “이란 답변은 쓰레기” 2 [속보] 트럼프 “이란과의 휴전 간신히 유지…해방 프로젝트 재개 검토” 3 한·미 국방장관 회담…“전작권 전환, 동맹 현대화 등 협력 강화” 4 프랑스도 미국도… 한타바이러스 속속 추가 확진자 발생 5 터널서 운전대 놓고 화장·간식 먹방…‘자율주행’ 믿은 中 여성 벌금행 해당분야별 기사 더보기 1 이춘재 사건 다룬 ‘허수아비’, 몰입감 높은 전개로 인기몰이 2 ‘살목지’ 300만 돌파… ‘곤지암’ 넘어 역대 공포영화 흥행 2위 등극 3 ‘살인의 추억’과 다르다…이춘재사건 다룬 ‘허수아비’ 흥행 이유 4 이등병이 된 단종 오빠…박지훈 “부담 없이, 웃기고 귀엽게” 5 마이클 잭슨, 빌보드 200서 앨범 2장 ‘톱10’…영화 흥행에 역주행 해당분야별 기사 더보기 1 신보 ‘리스트’ 낸 선우예권 “피아노로 노래하고 싶었어요” 2 [특별기고] 조기 유방암, 생존율 높지만 ‘재발 위험’ 간과해선 안돼 3 약물과민에 응급실 갔지만… 원인 찾으려는 환자 12.8% 그쳐 4 “의료 AI가 인간 돕는 도구로 작용하도록 나침반 마련” 5 미리 ‘마커’ 표시, 암 안보여도 정확히 절제 가능 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [속보] 청송 주왕산에서 실종된 초등생 숨진 채 발견 성모상 입에 담배…‘종교 모독’ 이스라엘 병사들 징역형 이승환, 구미시장에 “‘형, 제가 잘못했습니다’ 한마디면 될 일” 박왕열 마약공급책 ‘청담사장’ 최병민 신상 공개 [단독] 챗GPT와 사랑에 빠졌다… “널 만나고 싶어” 노조 ‘성과급 명문화’ 요구… 삼성전자 극적 타결 난항 한·미 국방장관 회담…“전작권 전환, 동맹 현대화 등 협력 강화” 서울 전세가 급등하는데… 등록임대주택 대거 쏟아진다 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요