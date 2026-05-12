부산시, 동남권 첫 데이터 안심구역 구축 시동
부산시가 동남권 최초 데이터 안심 구역 구축에 나선다. 공공·민간의 미개방 데이터를 안전하게 활용할 수 있는 기반을 마련해 지역 데이터 산업 경쟁력을 높이겠다는 구상이다.
부산시는 과학기술정보통신부와 한국데이터산업진흥원이 추진하는 ‘데이터 안심 구역 전환 지정 공모 사업’에 동남권 지자체 가운데 유일하게 선정됐다고 12일 밝혔다.
데이터 안심 구역은 외부 반출이 어려운 미개방 데이터를 보안 환경 안에서 안전하게 분석·활용할 수 있도록 만든 공간이다.
시는 부산테크노파크와 함께 해운대구 센텀시티 부산빅데이터혁신센터 내에서 운영 중인 ‘데이터 오픈랩’을 국가 지정 데이터 안심 구역으로 전환할 계획이다.
데이터 오픈랩은 2022년 개소 이후 교통과 인구, 관광, 소비, 금융 등 6개 분야 240종의 데이터를 제공해 왔다.
시는 앞으로 부산빅데이터혁신센터와 가명 정보 활용 지원센터를 연계해 개방 데이터와 가명 정보, 미개방 데이터를 통합 활용할 수 있는 데이터 생태계 구축도 추진한다.
이번 공모에는 부산시를 비롯해 한국서부발전, 신용보증기금 등 5개 기관이 선정됐으며 기관별 최대 2억원의 국비가 지원된다.
시는 하반기 데이터 안심 구역 지정 심의 통과를 목표로 보안장비 구축과 공간 개선 등 후속 절차를 진행할 계획이다.
김동현 시 미래기술전략국장은 “동남권을 대표하는 데이터 활용 거점 구축에 속도를 내겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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