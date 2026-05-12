오징어 줄고 고등어 늘어…부산 어업 10년 새 재편
살오징어 83%↓ 고등어 32%↑
근해어선 10년 새 38% 감소
김·미역 등 양식 생산 급증
부산 바다가 변하고 있다. 한때 부산 연근해를 대표하던 살오징어 생산은 급감한 반면, 고등어와 양식 중심 구조는 더욱 뚜렷해진 것으로 나타났다. 어선 수 감소와 어종 변화가 맞물리며 부산 어업 지형이 빠르게 재편되는 모습이다.
동남지방통계청이 12일 발표한 ‘최근 10년간 부산시 어업 생산의 변화’ 자료에 따르면 부산 연근해 살오징어 생산량은 지난해 8726t으로 2016년 5만2510t 대비 83.4% 감소했다. 갈치도 같은 기간 8424t에서 3749t으로 줄었다. 반면 고등어 생산량은 11만4084t에서 15만453t으로 31.9% 증가했고, 멸치 생산량도 늘었다.
어업 구조 변화는 어선 감소에서도 확인된다. 부산 근해어업 어선은 2024년 204척으로 2015년 331척보다 38.4% 감소했다. 대형 선망 46척, 근해채낚기 25척, 대형 트롤 23척이 줄어 감소 폭이 컸다. 다만 부산은 여전히 전국 대형 선망 어선의 93.4%, 대형 트롤의 50.0%를 차지하는 등 국내 근해어업의 핵심 거점 역할을 유지하고 있다.
연안어업 어선도 감소 흐름을 보였다. 부산 연안어업 어선은 2024년 2096척으로 2015년 2238척보다 6.3% 줄었다.
전체 어업 생산량은 큰 변화가 없었다. 지난해 부산 어업 생산량은 32만654t으로 2016년보다 1.0% 감소하는 데 그쳤다. 하지만 생산 구조는 달라졌다. 연근해 어업 생산량은 같은 기간 6.6% 줄었지만, 해면 양식어업 생산량은 45.1% 증가했다.
특히 양식 분야 성장세가 두드러졌다. 지난해 김 생산량은 2만4654t으로 2016년보다 76.8% 늘었고, 미역은 1만7141t으로 95.7% 증가했다.
생산량 감소에도 생산 금액은 증가했다. 부산 연근해 어업 생산 금액은 지난해 7278억원으로 2016년 6141억원 대비 18.5% 늘었다. 수산물 가격 상승과 어종 구성 변화가 영향을 미친 것으로 분석된다.
부산은 여전히 전국 최대 고등어 생산지 위상을 유지했다. 지난해 부산 고등어 생산량은 전국의 74.3%, 망치고등어는 91.5%를 차지했다. 특히 부산 고등어 생산량의 대부분은 대형 선망 어업 방식으로 생산됐다.
동남지방통계청은 어선 감척과 어종 변화, 양식 확대 등이 부산 어업 구조 변화에 영향을 준 것으로 분석했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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