한반도 미기록 맹그로브 목본식물 제주 해안서 첫 발견
한반도에서 발견된 적이 없는 맹그로브 목본식물이 제주 해안에서 처음 발견됐다. 맹그로브(Mangrove)는 해안가에 자라는 식물 무리를 뜻한다.
제주도 세계유산본부와 제주대학교 기초과학연구소는 제주 해안 식물상 조사 과정에서 한반도 미기록속(屬) 목본식물인 ‘갯오동나무(가칭·학명 Myoporum bontioides)’를 처음으로 확인했다고 12일 밝혔다.
갯오동나무는 현삼과(玄蔘科)에 속하는 준(準)맹그로브 식물로, 중국 남동부 해안과 하이난섬, 베트남, 대만 서부, 일본 오키나와·규슈 등 난·아열대 기후대에서 주로 자생한다.최근에는 제주보다 위도가 높은 일본 대마도 해안에서도 표류해 온 열매와 어린 개체가 다수 확인되며 분포역이 북상하는 양상을 보였다.
이번 발견은 초본보다 자연 확산 속도가 더딘 목본의 분포역이 한반도까지 확장됐다는 점에서 학술적 가치가 큰 것으로 평가된다.
발견된 지점은 동부 해안으로 1개체가 확인됐다. 현재 종자가 발아해 개화 시기에 이를 정도로 성장한 점으로 보아 정착한 지 최소 7년 이상 경과한 것으로 판단된다. 열매가 해류를 타고 떠다니다 제주 해안에 안착해 정착했을 가능성이 크다.
식물을 최초 발견한 제주대 기초과학연구소 문명옥 박사는 “일본 자생지에서는 약 2m 높이의 관목 형태로 자라는데, 제주 해안에서는 바닥에서 가지를 많이 치며 자라는 특성을 보인다”며 “일부 잎과 가지가 고사하고 있어 자생지와 개체 보전이 시급하다”고 말했다.
갯오동나무처럼 바닷물의 영향을 직접 받는 환경에서 생존하는 맹그로브류는 뛰어난 탄소 흡수원으로 평가받고 있다. 소나무 대비 약 3배 높은 탄소 저장 능력을 갖춰 ‘블루카본(Blue Carbon)’의 핵심 자원으로 꼽힌다.
또한 해안 침식을 막는 자연 방파제 역할을 하고, 해양생물의 서식처이자 철새들의 중간 기착지가 돼 생물 다양성 보전 측면에서도 가치가 높다.
제주도 세계유산본부는 발견 개체에 대해 지속적인 모니터링을 실시해 나갈 계획이다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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