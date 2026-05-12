전통의 맥 잇는 차세대 소리꾼 5인 선정…전주소리축제 주역 확정
소장·최광균·이수현·고한돌·박시본 선정
전주·남원 출신 소리꾼 저력 확인
전주세계소리축제가 한국 판소리의 미래를 책임질 차세대 소리꾼 5인을 확정하고 본격적인 축제 준비에 돌입했다.
소리축제 조직위원회는 ‘2026 젊은판소리 다섯바탕’ 무대에 설 소리꾼으로 소장(수궁가·전북 전주), 최광균(흥보가·전북 남원), 이수현(춘향가·경기 광주), 고한돌(적벽가·충남 공주), 박시본(심청가·서울) 등 5명을 최종 선정했다고 12일 밝혔다.
젊은판소리 다섯바탕은 우리 소리의 원형을 지키면서도 젊은 감각을 더할 신진 예술가들에게 독자적인 무대를 제공하는 소리축제의 간판 프로그램이다.
올해는 기존 ‘청춘예찬 젊은판소리’에서 명칭을 변경해 프로그램의 지향점을 더욱 직관적으로 담아냈다. 2012년 첫선을 보인 이후 지난 15년간 유태평양, 민은경, 김주리 등 현재 국악계를 이끄는 스타들을 배출하며 차세대 소리꾼들의 필수 등용문으로 자리매김했다.
선발된 5명의 소리꾼은 축제 기간 중 각 바탕별로 60분 내외의 연창 무대를 선보인다. 판소리의 깊이를 제대로 느낄 수 있는 긴 호흡의 공연으로, 관객들의 이해를 돕기 위한 전문 해설이 곁들여져 애호가부터 일반 관객까지 폭넓게 즐길 수 있는 무대로 꾸며질 예정이다.
소리축제 측은 선정자들에게 무대와 음향, 홍보 등 공연 전반을 전폭적으로 지원해 공연의 완성도를 높일 계획이다. 또한 소리축제는 차세대 음악 창작자의 발굴과 유통을 지원하는 ‘소리 NEXT - 소리프론티어’ 참가자를 오는 26일까지 모집하고 있다.
김정수 소리축제 집행위원장은 “이번에 선정된 주역들은 전통을 충실히 계승하면서도 자신만의 개성을 투영할 수 있는 잠재력이 큰 소리꾼들”이라며 “관객에게는 판소리의 새로운 매력을 전달하고, 소리꾼들에게는 예술적으로 한 단계 도약하는 소중한 발판이 될 것”이라고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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