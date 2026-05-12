장민호·손태진·알리부터 슈퍼주니어까지…서원밸리, 역대급 ‘그린콘서트’ 라인업 공개
오는 30일 파주 서원밸리CC서 개최
2000년 처음 시작해 올해로 22회째
누적관객 62만명·누적 기부금 7.3억
골프장이 골퍼, 비골퍼, 세대를 불문하고 찾아 즐기는 콘서트장으로 변한다. 거기에다 전 세계 K-POP 팬들까지 몰려 든다. 전 세계 골프장에서 유례를 찾을 수 없는 광경이다.
그것도 대한민국의 10대 코스에 선정된 명문 회원제 골프장에서다. 시기도 1년 중 가장 골프 치기가 좋다는 계절의 여왕 5월의 마지막 토요일이다.
오는 30일 경기도 파주시 서원밸리CC에서 개최되는 글로벌 한류 축제 제22회 서원밸리 자선 그린콘서트다.
대보그룹(회장 최등규), 서원밸리CC가 주최하고 파주시, 파주상공회의소, 한국캘러웨이골프, 레저신문, 광탄발전협의회가 후원하는 이 콘서트는 2000년 첫 시작 이후 누적관람객 62만명, 누적 자선금 약 7.3억 원을 기록하고 있다.
그린콘서트는 기업의 이윤을 사회에 환원하고 어려운 이들을 돕기 위한 대보그룹의 대표적 사회공헌활동이다. 회원제 골프장을 무료로 개방해 방문객들이 잔디에서 즐겁게 놀고 기부에도 참여하며, 가수들의 공연도 관람하는 국내 유일의 골프장 콘서트다.
이 콘서트가 지속 성장해온 데에는 바자회 및 음식 판매를 통해 조성된 수익금 전액이 자선기금으로 사용된다는 나눔의 취지, 그리고 서원의 저녁을 뜨겁게 달굴 화려한 공연 라인업 등이 원동력이다.
올해도 출연진은 화려하다. 장민호, 손태진, 박군, 최수호, 은가은, 오유진 등 역대급 트롯 라인업이 대세로 떠오른 트롯으로 분위기를 한껏 끌어 올릴 예정이다.
백지영, 호소력 짙은 목소리의 알리, 감성락커 정동하, 믿고 듣는 보컬 허용별은 발라드로 서원의 밤을 아름답게 수놓는다.
해외에서도 찾아오는 K-POP 팬들을 위해 슈퍼주니어 L.S.S.(이특, 신동, 시원), 재기넘치는 만능 엔터테이너 딘딘, 보이그룹 이븐, 나우즈(NOWZ), 빌리, 세이마이네임 등 아이돌 스타들도 출격 대기 중이다.
여기에 R.ef, 노이즈, 김창열(DJ DOC), 이치현, 박학기 등이 8090 추억 소환을 담당하게 된다. 콘서트 MC는 암을 극복하고 최근 방송에 복귀한 박미선-이봉원 부부가 맡는다.
대보그룹 관계자는 “남녀노소 모두가 자연 속에서 즐거운 추억을 만들 수 있도록 K-POP, 트로트, 댄스, 발라드, 포크 등 다양한 장르의 출연진이 무대에 오른다”며 “특히 LPGA, KLPGA, KPGA, KGA 대회가 모두 개최되는 명품 코스에서 26년 넘게 변함없이 자선 콘서트를 이어 올 수 있었던 것은 불편함을 감수해주신 회원님과 골퍼들의 배려가 있기 때문”이라고 강조했다.
콘서트 당일 입장시간은 오전 11시 30분부터다. 오프닝 공연(EDM 챌린지)은 오후 5시, 본 공연은 오후 6시에 시작된다.
공연 전 행사로 마술쇼, 에어바운스, 씨름대회, 페이스 페인팅, 댄스챌린지 등 다양한 이벤트가 예정돼 있다.
국내 여자 테니스의 전설이자 가수 윤종신의 아내 전미라의 테니스 아카데미도 오후 2시부터 진행된다.
본 공연 중에는 OLED TV, 항공권, 호텔숙박권 등 푸짐한 경품도 추첨을 통해 제공된다.
잔디 보호를 위해 콘서트 참가자는 반드시 운동화를 착용해야 한다. 저녁에는 다소 쌀쌀할 수 있어 여벌의 옷 또는 담요 등을 준비하는 것도 좋다.
대중교통을 통한 방문객을 위해 파주시 광탄면 하나로마트 앞에서 행사장까지 셔틀버스도 운영된다. 기타 그린콘서트에 대한 자세한 내용확인은 그린콘서트 홈페이지(www.greenconcert.co.kr)에서 확인 가능하다.
한편 대보그룹은 대보건설, 대보실업, 대보유통, 대보정보통신, 서원밸리컨트리클럽 등 계열사를 두고 있는 중견그룹이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사