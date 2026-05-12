장민호·손태진·알리부터 슈퍼주니어까지…서원밸리, 역대급 ‘그린콘서트’ 라인업 공개

오는 30일 파주 서원밸리CC서 개최

2000년 처음 시작해 올해로 22회째

누적관객 62만명·누적 기부금 7.3억

작년 경기도 파주시 서원밸리CC에서 열렸던 서원밸리 자선 그린콘서트. 올해는 오는 30일 개최된다. 서원밸리CC

작년 경기도 파주시 서원밸리CC에서 열렸던 서원밸리 자선 그린콘서트에 팬들이 몰려 봄의 정취를 만끽하고 있다. 서원밸리CC

작년 경기도 파주시 서원밸리CC에서 열렸던 서원밸리 자선 그린콘서트에서 바자회와 식음 판매 수익금으로 마련된 기부금을 최등규대보그룹(왼쪽 두 번째) 회장이 전달하고 있다. 서원밸리CC

작년 경기도 파주시 서원밸리CC에서 열렸던 서원밸리 자선 그린콘서트 공식 행사에 앞서 어린이들이 골프를 체험하며 즐거운 시간을 보내고 있다. 서원밸리CC

골프장이 골퍼, 비골퍼, 세대를 불문하고 찾아 즐기는 콘서트장으로 변한다. 거기에다 전 세계 K-POP 팬들까지 몰려 든다. 전 세계 골프장에서 유례를 찾을 수 없는 광경이다.