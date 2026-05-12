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인천시, 중앙공원 2·3지구 연결 보행육교 설치 추진

입력:2026-05-12 10:15
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중앙공원 2지구와 3지구를 연결하는 보행육교 조감도. 인천시 제공

인천시는 오는 13일 중앙공원 2지구와 3지구를 연결하는 보행육교 설치 공사에 들어간다고 12일 밝혔다.

중앙공원은 미추홀구 관교동에서 남동구 간석동까지 이어지는 길이 3.9㎞, 폭 100m 규모로 지난 2005년 조성됐다. 인천에서 유일한 띠 형태의 공원으로 도심 속 녹지 축이자 시민들의 대표적인 휴식 공간이다.

다만 총 9개 지구로 나뉘어 있어 시민들이 공원을 이용할 때 횡단보도로 이동해야 하는 불편을 겪고 있다. 이를 개선하기 위해 시는 지난 2020년 보행육교로 ‘가온교’(4·5지구)와 ‘월운교’(3·4지구)를 설치했다. 이후 진행된 보행육교 이용자 만족도 조사 결과에서 긍정적인 평가를 받았다.


특히 공원 내 이동 동선이 개선되고 보행 안전성이 향상됐다는 시민 의견이 이어지면서 2·3지구를 연결하는 보행육교 설치가 추진됐다. 총사업비 43억원이 투입되는 새로운 보행육교는 폭 3.5m, 주교량 38m, 총연장 111m 규모의 강관 거더교 형식으로 설치된다.

시는 길게 이어진 중앙공원 녹지 축을 자연스럽게 연결해 시민들의 자유로운 이용을 돕고 교통약자를 포함한 모든 이용자가 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 보행육교를 설치할 방침이다. 또 공원 및 주변 경관과 조화를 이루면서도 상징성과 경관성을 강화할 예정이다.

공사 기간은 착공으로부터 12개월이다. 시는 공사 기간 중 시민 안전 확보와 이용 불편 최소화를 위해 철저한 현장 관리에 나설 방침이다.


임상균 시 인천대공원사업소장은 “이번 보행육교 설치는 중앙공원의 단절된 녹지 축을 연결해 시민들의 공원 이용 편의성과 접근성을 높이는 사업”이라며 “중앙공원 이용 활성화와 공원 서비스 만족도 향상을 위해 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

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김민 기자
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