인천시, 중앙공원 2·3지구 연결 보행육교 설치 추진

중앙공원 2지구와 3지구를 연결하는 보행육교 조감도. 인천시 제공

시는 길게 이어진 중앙공원 녹지 축을 자연스럽게 연결해 시민들의 자유로운 이용을 돕고 교통약자를 포함한 모든 이용자가 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 보행육교를 설치할 방침이다.

또 공원 및 주변 경관과 조화를

이루면서도 상징성과 경관성을 강화할 예정이다.