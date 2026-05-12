제주 동백꽃 대신 미국산 레몬 넣고… ‘가짜 특산주’ 26만병 판매
수입 과일로 가짜 ‘제주 특산주’ 만든 양조장 적발
수입 과일로 ‘제주 특산주’를 가장해 술을 빚어온 양조장이 적발됐다.
제주도 자치경찰단은 지역 특산주 제조·판매업체 대표 A씨(50대)를 식품표시광고법 위반 혐의로 검찰에 불구속 송치했다고 12일 밝혔다. 해당 법인도 양벌규정에 따라 함께 송치됐다.
경찰에 따르면 A씨는 2022년 영업을 시작하며 식품의약품안전처에 동백나무꽃잎·유채꽃·금잔화꽃·보리 등 제주산 농산물을 원재료로 등록했다.
그러나 실제 술을 빚을 때는 신고한 원재료를 한 번도 사용하지 않은 것으로 드러났다.
대신 미국산 레몬·오렌지와 필리핀산 파인애플을 들여와 베이스로 썼고, 정제수 대신 일반 수돗물을 사용했다.
완성된 술은 색이 진한지 연한지에 따라 이름만 ‘동백꽃 술’ ‘유채꽃 술’ 등으로 바꿔 붙였다. 제품 라벨에는 제주산 꽃과 정제수가 들어간 것처럼 허위 표시했다.
경찰 조사 결과 지난 4년간 이런 방식으로 시중에 유통된 술은 375㎖ 기준 26만여병, 매출액은 8억원에 달했다.
자치경찰단은 지난 2월 관련 첩보를 입수해 내사에 착수했다. 긴급 현장 점검에서 위반 정황을 확보, 원재료 구매 내역, 매출전자세금계산서, 양조장 관리시스템의 입출고 기록을 차례로 분석해 4년치 혐의를 입증했다.
A씨는 수사 과정에서 모든 혐의를 인정했다.
현행 식품표시광고법은 식품의 명칭·성분 등을 거짓·과장 표시하거나 광고한 경우 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금을 부과하도록 규정하고 있다. 법인에도 양벌규정에 따라 5000만 원 이하의 벌금이 부과된다.
형청도 자치경찰단 수사과장은 “제주산이라는 브랜드와 청정 이미지를 내세워 소비자의 신뢰를 부당이득의 수단으로 삼은 사건”이라며 “지역 특산주의 가치와 소비자를 동시에 기만한 행위인 만큼 앞으로도 식품 표시 위반 사범에 대해 엄정히 수사하겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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