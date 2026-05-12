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아파트 승강기 손 소독제에 불붙인 10대 입건

입력:2026-05-12 09:28
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“불붙나 궁금해서”…인명피해는 없어


아파트 승강기에 비치된 손 소독제에 불을 붙인 10대가 경찰에 입건됐다.

광주 남부경찰서는 전날 오후 11시18분쯤 광주 남구 임암동 한 아파트 승강기에 비치된 손소독제에 불을 붙여 화재를 낸 혐의(현주건조물방화)로 10대 A군을 입건했다고 12일 밝혔다.

불은 A군이 승강기에서 내린 직후 연기가 나는 것을 목격한 주민이 곧바로 꺼 인명피해는 발생하지 않았다.


경찰은 CCTV 영상을 통해 승강기 손소독제에 불을 붙인 A군을 특정했다. A군은 경찰 조사에서 “알코올이 든 손소독제에 실제 불이 붙는지 궁금했다”는 취지로 진술했다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사할 방침이다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr


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