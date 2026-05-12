롯데월드 부산, 16일 미디어 기반 체험 어트랙션 ‘포비든캐슬’ 신규 오픈
롯데월드 어드벤처 부산이 오는 16일 신규 어트랙션 ‘포비든캐슬’을 오픈한다. 지난달 18일 처음 출격한 바이킹 ‘파이러츠 스윙십’에 이어 롯데월드 부산이 올해 두 번째로 공개하는 어트랙션이다. ‘포비든캐슬’은 그동안 롯데월드 부산에서 볼 수 없었던 미디어 기반의 체험형 어트랙션이다.
지난해 10월 오픈한 패밀리 어트랙션 3종(뱅앤드롭·댄싱모리스·쿠키스윙)과 지난 4월 선보인 ‘파이러츠스윙십’이 탑승 중심의 어트랙션이라면 ‘포비든캐슬’은 단순 탑승을 넘어 미디어 콘텐츠에 기반한 체험이 가능하도록 구성했다.
‘포비든캐슬’은 길이 38m의 대형 커브드 스크린과 모션 시뮬레이터의 결합으로 완성됐다. 스크린을 통해 공룡 섬 탐험의 여정이 시작되는 가운데 차량 탑승물은 상하 이동, 회전 등의 모션으로 스크린 속 영상과 완벽히 동기화된다. 거대한 공룡을 피해 차량이 급회전하는 아찔함, 그리고 충돌하는 순간의 충격까지 온몸으로 느낄 수 있어 압도적인 몰입감을 선사한다.
롯데월드 부산은 방문객에게 다양한 즐길 거리를 제공하고자 신규 어트랙션 도입을 이어오고 있다. 기존 15종에서 2025년 18종, 그리고 2026년에는 20종으로 늘리며 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다. 앞으로 세계 최초로 도입되는 롤러코스터도 선보일 예정이다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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