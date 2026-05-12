[속보] 박왕열 마약공급책 ‘청담사장’ 최병민 신상 공개
경기남부경찰청이 12일 박왕열에게 마약을 공급한 상선 ‘청담사장’ 최병민(50)의 신상과 사진을 공개했다.
최병민에 대한 신상공개 결정은 지난 6일 내려졌으나, 본인이 공개 결정 확인서를 제출하지 않으면서 경찰은 5일간의 유예 기간을 거친 뒤 이날 오전 9시부터 경기남부경찰청 홈페이지에 신상정보를 공개했다. 공개 기간은 다음 달 11일까지 30일간이다.
최병민은 2019년 9월부터 2021년 9월까지 텔레그램에서 ‘청담’ 또는 ‘청담사장’으로 활동하며 필로폰 약 46㎏과 케타민 약 48㎏, 엑스터시(MDMA) 약7만6000정 등 시가 380억원 상당 마약류를 국내로 밀반입하거나 유통한 혐의를 받고 있다.
경찰은 박왕열 수사 과정에서 최병민이 마약 공급책이라는 단서를 확보, 추적해 지난달 10일 그를 태국 현지에서 검거했다. 이어 지난 1일 국내 송환한 뒤 전날인 11일 구속 송치했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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