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[속보] 코스피, 장중 7,900선 첫 돌파…7953

입력:2026-05-12 09:10
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코스피가 사상 최초로 7800선을 돌파한 지난 11일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 뉴시스

코스피, 장중 7,900선 첫 돌파…7953

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

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