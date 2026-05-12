시사 전체기사 [속보] 코스피, 장중 7,900선 첫 돌파…7953 입력:2026-05-12 09:10 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 코스피가 사상 최초로 7800선을 돌파한 지난 11일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 뉴시스코스피, 장중 7,900선 첫 돌파…7953한명오 기자 myungou@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 산업2부 한명오 기자 myungou@kmib.co.kr 1161 응원하기 쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “계엄 이후 국힘에 실망” 늘었지만 “與 부동산 폭주” 우려 여전 2 사람 넘어졌는데 무시한 한동훈?…“괜찮다는 답변 들어” 3 ‘오빠 논란’ 의식?…하정우, 초등생 쪽지에 “형 아니고 삼촌” 4 외부공격 확인에 난감해진 정부… 호르무즈 역할 확대엔 선긋기 5 나무호 공격당했다… 비행체 2기 연쇄 타격 해당분야별 기사 더보기 1 진에어, 승무원 입사 돌연 연기 통보… 50여명 날벼락 2 노조 ‘성과급 명문화’ 요구… 삼성전자 극적 타결 난항 3 ‘삼전닉스’ 수출 실적도 날았다…5월에도 이어지는 ‘반도체 외끌이’ 4 삼성전자 노사 12일 ‘최종 담판’… 성과급 상한 폐지 평행선 5 돌반지 안 사요…헉 소리나는 금값에 확 달라진 소비 풍경 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 챗GPT와 사랑에 빠졌다… “널 만나고 싶어” 2 ‘자존감 9점’ 초6 주원이의 위험 신호… 모두가 놓쳤다 3 [단독] “챗GPT가 노동법 위반이래요”… 노동위 사건 접수 47% 급증 4 “사진 200장 중 우리 애는 5장뿐” 520만 조회된 초등교사의 절규 5 “삼성 유니폼 입었다” 청송 주왕산 초등생 실종 사흘째…대규모 수색 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 트럼프 “이란과의 휴전 간신히 유지…해방 프로젝트 재개 검토” 2 한·미 국방장관 회담…“전작권 전환, 동맹 현대화 등 협력 강화” 3 이란 압박하는 美, 핵잠수함 위치 이례적 공개…트럼프 “이란 답변은 쓰레기” 4 터널서 운전대 놓고 화장·간식 먹방…‘자율주행’ 믿은 中 여성 벌금행 5 프랑스도 미국도… 한타바이러스 속속 추가 확진자 발생 해당분야별 기사 더보기 1 이춘재 사건 다룬 ‘허수아비’, 몰입감 높은 전개로 인기몰이 2 ‘살목지’ 300만 돌파… ‘곤지암’ 넘어 역대 공포영화 흥행 2위 등극 3 이등병이 된 단종 오빠…박지훈 “부담 없이, 웃기고 귀엽게” 4 ‘살인의 추억’과 다르다…이춘재사건 다룬 ‘허수아비’ 흥행 이유 5 마이클 잭슨, 빌보드 200서 앨범 2장 ‘톱10’…영화 흥행에 역주행 해당분야별 기사 더보기 1 신보 ‘리스트’ 낸 선우예권 “피아노로 노래하고 싶었어요” 2 약물과민에 응급실 갔지만… 원인 찾으려는 환자 12.8% 그쳐 3 “의료 AI가 인간 돕는 도구로 작용하도록 나침반 마련” 4 하나투어, ‘자유여행 올인위크’ 기획전 진행 5 안성재, 논란 보름 만 사과…“사과로 디저트 와인 제공” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “이모, 여기 떡볶이요”… 레이예스·쯔양 광고 4500만이 봤다 [속보] 트럼프 “이란과의 휴전 간신히 유지…해방 프로젝트 재개 검토” 프랑스도 미국도… 한타바이러스 속속 추가 확진자 발생 “삼성 유니폼 입었다” 청송 주왕산 초등생 실종 사흘째…대규모 수색 노조 ‘성과급 명문화’ 요구… 삼성전자 극적 타결 난항 “계엄 이후 국힘에 실망” 늘었지만 “與 부동산 폭주” 우려 여전 [단독] 챗GPT와 사랑에 빠졌다… “널 만나고 싶어” ‘자존감 9점’ 초6 주원이의 위험 신호… 학교는 놓쳤다 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요