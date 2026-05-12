에스오일 샤인 프로젝트 현장 하도급 관리 부실 논란
피해 업체만 16곳… “도시락 값까지 밀렸다”
국내 석유화학 역사상 최대 규모의 투자 사업장인 울산 ‘에스오일 샤인 프로젝트’ 현장에서 하도급 관리 부실 논란이 거세게 일고 있다.
12일 오전 울산 온산국가산업단지 내 초대형 석유화학 플랜트 건설 현장인 ‘에스오일 샤인 프로젝트’ 인근에서 하도급 업체의 대금 체불에 항의하는 고공농성이 벌어졌다.
농성자들은 원청사인 현대건설의 책임 있는 자세를 요구하며 버티다 4시간여 만에 지상으로 내려왔다.
12일 울산소방본부와 울주경찰서에 따르면, 이날 오전 2시 20분쯤 울주군 온산읍 소재 샤인 프로젝트 현장 인근 도로에서 ‘현대건설 체불금 협의회’ 관계자 2명이 기중기에 연결된 바스켓에 올라탔다.
이들은 약 45m 높이의 허공에서 현대건설 하도급 업체의 대금 지급 불이행을 비판하며 시위를 벌였다.
신고를 받고 출동한 소방 당국은 만일의 사태에 대비해 바닥에 에어매트를 설치하는 등 긴급 구조 태세를 갖췄다.
협의회 측이 주장하는 피해 규모는 상당한 수준이다. 조사 결과 피해 업체는 장비, 자재, 주유소, 도시락 납품업체 등 16곳에 달하는 것으로 파악됐다. 이들이 주장하는 체불 규모는 총 34억 4000만원으로 해당 업체들은 현재 경영난으로 인해 사실상 부도 위기에 처해 있는 것으로 알려졌다.
농성자들은 “하도급 업체가 지급 능력을 상실한 만큼, 원청사인 현대건설이 직접 나서서 생존권이 달린 체불 문제를 해결해야 한다”고 강력히 주장했다.
이들은 오전 6시 38분쯤 현대건설 측이 “오는 15일까지 구체적인 체불 해결 방안을 마련해 제시하겠다”는 입장을 밝히면서 농성은 4시간 18분 만에 종료됐다.
경찰은 농성자 2명과 협의회 대표자 1명을 임의동행하여 정확한 사건 경위를 조사하고 있으며, 업무방해 등 관련 혐의 적용 여부를 검토 중이다.
이번 사태를 두고 업계에서는 터질 게 터졌다는 반응이다. 최근 건설 경기 침체와 공사비 상승, 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 경색 등이 맞물리면서 건설 현장의 자금난이 임계점에 도달했기 때문이다.
건설업계 관계자는 “자본력이 약한 하도급 업체들이 먼저 타격을 입으면서 대금 및 임금 체불로 이어지는 사례가 급증하고 있다”며 “국내 최대 플랜트 현장에서조차 이런 일이 발생한 것은 현재 건설업계가 직면한 위기가 얼마나 심각한지를 보여주는 단면”이라고 지적했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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