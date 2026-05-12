에스오일 샤인 프로젝트 현장 하도급 관리 부실 논란

피해 업체만 16곳… “도시락 값까지 밀렸다”

12일 울산소방본부와 울주경찰서에 따르면, 이날 오전 2시 20분쯤

울주군 온산읍 소재 샤인 프로젝트 현장 인근 도로에서 ‘현대건설 체불금 협의회’ 관계자 2명이 기중기에 연결된 바스켓에 올라탔다.

오전 6시 38분쯤 현대건설 측이 “오는 15일까지 구체적인 체불 해결 방안을 마련해 제시하겠다”는 입장을 밝히면서 농성은 4시간 18분 만에 종료됐다.