‘원투펀치’셰플러VS매킬로이, 시즌 두 번째 메이저 PGA챔피언십서 격돌
한국 선수 임성재·김시우·양용은 출전
세계 남자 골프 ‘원투 펀치’ 스코티 셰플러(미국)와 로리 매킬로이(북아일랜드)가 시즌 두 번째 메이저 챔프 자리를 놓고 격돌한다.
오는 14일(한국시간)부터 나흘간 미국 펜실베이니아주 뉴타운 스퀘어의 아로니밍크GC(파70)에서 열리는 PGA챔피언십에서다.
셰플러는 지난해 이 대회에서 2위 그룹의 추격을 5타 차이로 따돌린 압도적 우승을 차지한 바 있다. 기세를 몰아 디오픈 챔피언십 우승까지 가져 갔다.
셰플러는 지난 1월 아메리칸 익스프레스가 올 시즌 유일한 우승이다. 매킬로이는 시즌 첫 메이저대회 마스터스 토너먼트에서 2연패에 성공했다.
나란히 1승씩을 거두고 있지만 내용면에서는 셰플러가 매킬로이보다 우위다.
셰플러는 마스터스와 RBC 헤리티지, 캐딜락 챔피언십까지 3연속 준우승을 기록했다. 올 시즌 8개 대회에 출전해 거둔 6차례 ‘톱10’ 입상이 모두 4위 이내의 성적이다. 현재 페덱스컵 랭킹은 2위다.
반면 매킬로이는 올 시즌 6차례 출전에 ‘톱10’ 입상이 2차례 뿐이다. 제5의 메이저대회인 플레이어스 챔피언십에서는 명성에 걸맞지 않은 공동 46위의 성적표를 받기도 했다. 페덱스컵 순위는 10위다.
이런 점을 감안해 셰플러는 이번 대회 우승 후보 0순위로 지목받고 있다. 미국 현지 베팅 시장과 승률 분석에 따르면 셰플러의 우승 확률은 16%, 매킬로이의 우승 확률은 8.4%다.
그 뒤를 캐머런 영(미국·6.2%), 욘 람(스페인·5.3%), 잰더 쇼플리(미국·5.1%) 순으로 잇고 있다.
LIV 골프의 간판이자 2024년과 2025년 대회 준우승자인 브라이슨 디섐보(미국)도 강력한 우승 후보군 중 한 명이다.
LIV골프에서 활동하다 PGA투어로 돌아온 ‘메이저의 사나이’ 브룩스 켑카(미국)는 대회 4번째 우승에 도전한다. 그는 2018년과 2019년, 그리고 2023년 대회에서 우승했다.
한국 선수는 임성재와 김시우, 그리고 양용은이 역대 우승자 자격으로 출전한다. 양용은은 2009년 대회에서 ‘골프황제’ 타이거 우즈(미국)를 꺾고 아시아 출신 최초로 ‘메이저 챔프’에 등극했다.
올해 PGA 챔피언십이 열리는 아로니밍크 골프클럽은 1962년 이후 처음으로 대회를 개최하는 것이 변수다. 전장 약 7400야드의 파70 코스로 장타자들에게 유리한 세팅이라는 평가다.
우승자에게는 워너메이커 트로피가 수여된다. 대회를 주관하는 PGA 오브 아메리카의 창립에 결정적인 역할을 한 백화점 재벌 로드먼 워너메이커의 이름에서 따왔다.
높이 약 75cm, 손잡이 사이 폭 약 69cm(27인치), 무게는 약 12~15kg으로 메이저 대회 트로피 중 가장 크고 무겁다. 우승자는 1년간 진품을 소유한 뒤 반납하며, 이후 보관용으로 제작된 약 90% 크기의 복제품을 영구 소장하게 된다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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