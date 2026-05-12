‘원투펀치’셰플러VS매킬로이, 시즌 두 번째 메이저 PGA챔피언십서 격돌

한국 선수 임성재·김시우·양용은 출전

작년 PGA챔피언십에서 우승한 스코티 셰플러가 워너메이커 트로피를 안고 포즈를 취하고 있다. AP연합뉴스

올해 마스터스에서 2연패에 성공한 로리 매킬로이. 로이터연합뉴스

킬로이의 우승 확률은 8.4%다.

그 뒤를

캐머런 영(미국·6.2%), 욘 람(스페인·5.3%), 잰더 쇼플리(미국·5.1%) 순으로 잇고 있다.

올해 PGA 챔피언십이 열리는 아로니밍크 골프클럽은 1962년 이후 처음으로 대회를 개최하는 것이 변수다.