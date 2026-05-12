대통령 고향서 열리는 한·일정상회담…지방선거 최대 변수되나?

공동 선언문과 한·일 정상 메시지 수위에 따라 대구·경북 표심 요동칠 것으로 전망

지난 1월 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 일본 나라현 정상회담장에서 확대 회담에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령의 고향인 경북 안동에서 오는 19일부터 20일까지 개최되는 한·일정상회담이 6·3 지방선거를 앞둔 안동지역 최대 변수로 부상하고 있다.



이번 회담은 이재명 정부 출범 이후 보수 진영의 심장부이자 유교 문화의 본산인 안동에서 열린다는 점에서 지역 유권자들이 정부의 ‘실용주의적 대일 외교’를 어떻게 평가하느냐가 선거 승패의 핵심 열쇠가 될 전망이다.



이재명 정부는 이번 회담을 통해 과거사 문제에 대한 원칙적 대응과 경제·안보 협력을 분리하는 이른바 ‘투트랙 전략’을 대구·경북지역 민심에 직접 선보인다는 구상이다.



여권 관계자는 “안동이라는 상징적 장소에서 국익 중심의 실질적 외교 성과를 극대화함으로써 보수적 색채가 강한 대구·경북지역에서도 정책적 유능함과 국정 운영의 안정감을 인정받는 계기로 삼겠다”는 전략을 내비치고 있다.



이 때문에 지역 정가에선 이번 선거와 관련 “보수 성향이 강한 지역 정서와 대통령 고향이라는 상징성이 동시에 작용하고 있다”는 해석이 나온다.







안동을 중심으로 한 유교 문화권의 관광 교류 활성화는 물론 구미 반도체 클러스터와 포항 이차전지 산업 등 지역 전략 산업과 연계된 일본 기업의 투자 유치나 기술 협력 방안이 이번 정상회담의 공식 의제로 다뤄질지가 최대 관건으로 꼽힌다.



대구·경북지역은 최근 로봇 산업과 신공항 건설 등 굵직한 국책 사업과 외자 유치가 절실한 상황이다. 이재명 정부가 이번 회담을 통해 일본과의 경제적 연결고리를 강화하고 지역 경제에 실질적인 동력을 불어넣는 모습을 보인다면 그간 민주당에 냉담했던 지역 부동층의 마음을 흔들 가능성도 배제할 수 없다.



11일 안동 임청각에서 열린 ‘민주당 안동 후보단 성과보고 및 비전발표’에서 이삼걸 안동시장 후보가 “국립 경국대 의과대학 2029년 설립 인가, 2030년 신입생 모집 계획을 정부로부터 확인받았다”고 발표했다. 이 후보 선거사무소 제공

정상회담을 앞두고 더불어민주당 안동후보단은 11일 국립 경국대학교 의대 신설 추진과 풍산그룹 투자 계획 등을 내놓으며 6·3 지방선거 출정식을 가졌다.



이날 안동 임청각에서 열린 ‘민주당 안동 후보단 성과보고 및 비전발표’ 행사에서 이삼걸 안동시장 후보는 “국립 경국대 의과대학 2029년 설립 인가, 2030년 신입생 모집 계획을 정부로부터 확인받았다”며 “이제 안동과 경북 북부권 주민들이 지역에서 양질의 의료서비스를 받을 수 있는 기반이 마련될 것”이라고 강조했다.



그는 풍산그룹의 안동 투자 계획도 공개하면서 “풍산그룹이 본사와 방산 생산라인·창고 이전, 산불 피해지역 리조트 및 호텔 건립 등을 추진하기로 했다”며 “지역 일자리 창출과 경제 활성화로 이어질 것”라고 주장했다.



이 후보는 또 “이번 정상회담 개최를 계기로 일본 관광객 유치와 관광산업 활성화를 추진하겠다”며 “안동의 미래를 결정하는 선거에 능력과 성과를 기준으로 선택해 달라”고 지지를 호소했다.



더불어민주당은 이 후보로 일찌감치 확정하고 조직 정비와 지역 민심 공략에 나섰다. 민주당은 안동이 이재명 대통령의 고향이라는 상징성과 함께 정권 지원론을 앞세워 지지층 결집을 시도하고 있다.



지역 현안인 신공항 연계 교통망 확충, 관광·문화산업 활성화, 농촌 인구 감소 대응 등도 주요 메시지로 내세우는 분위기다. 중앙정부와의 협력 강화를 통한 예산 확보 필요성도 강조하며 지역 발전론 부각에 힘을 쏟고 있는 것이다.



이에 반해 국민의힘은 안동시장 후보를 확정하는 과정이 순탄치 않았다.



당초 경북도당 차원에서 공천 작업을 진행했지만, 심사가 중앙당으로 이관되면서 공천 일정이 다소 길어졌다. 경선에는 권기창 현 안동시장과 권광택 전 경북도의원, 김의승 전 서울시 행정1부시장 등이 참여해 최종적으로 권 시장이 공천장을 거머쥐었다.



공천과정에서는 후보 간 경쟁과 지역 정치권 이해관계가 복잡하게 얽히며 진통이 이어졌다는 평가가 나온다. 공천 과정이 길어지며 지역 분위기가 다소 어수선했지만, 후보가 정리된 이후에는 본격적인 표심 잡기에 나서는 분위기다.



정치 전문가들은 회담 기간 중 발표될 공동 선언문과 한·일 정상의 메시지 수위에 따라 안동시장 선거는 물론 대구·경북 표심이 요동칠 수 있을 것으로 전망한다.



지방선거를 불과 보름여 앞둔 시점에서 열리는 정상급 외교 행사인 만큼 회담의 성패는 단순한 대외 이벤트를 넘어 지역 내 정치 지형과 세력 균형을 재편하는 거대한 분수령이 될 것이라는 관측이다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이재명 대통령의 고향인 경북 안동에서 오는 19일부터 20일까지 개최되는 한·일정상회담이 6·3 지방선거를 앞둔 안동지역 최대 변수로 부상하고 있다.이번 회담은 이재명 정부 출범 이후 보수 진영의 심장부이자 유교 문화의 본산인 안동에서 열린다는 점에서 지역 유권자들이 정부의 ‘실용주의적 대일 외교’를 어떻게 평가하느냐가 선거 승패의 핵심 열쇠가 될 전망이다.이재명 정부는 이번 회담을 통해 과거사 문제에 대한 원칙적 대응과 경제·안보 협력을 분리하는 이른바 ‘투트랙 전략’을 대구·경북지역 민심에 직접 선보인다는 구상이다.여권 관계자는 “안동이라는 상징적 장소에서 국익 중심의 실질적 외교 성과를 극대화함으로써 보수적 색채가 강한 대구·경북지역에서도 정책적 유능함과 국정 운영의 안정감을 인정받는 계기로 삼겠다”는 전략을 내비치고 있다.이 때문에 지역 정가에선 이번 선거와 관련 “보수 성향이 강한 지역 정서와 대통령 고향이라는 상징성이 동시에 작용하고 있다”는 해석이 나온다.더불어민주당 측은 이번 회담이 지역 경제 활성화와 직결된 실질적 협력을 끌어낼 경우, 대구·경북지역 내 지지 기반을 획기적으로 확장할 결정적 기회가 될 것으로 기대하고 있다.안동을 중심으로 한 유교 문화권의 관광 교류 활성화는 물론 구미 반도체 클러스터와 포항 이차전지 산업 등 지역 전략 산업과 연계된 일본 기업의 투자 유치나 기술 협력 방안이 이번 정상회담의 공식 의제로 다뤄질지가 최대 관건으로 꼽힌다.대구·경북지역은 최근 로봇 산업과 신공항 건설 등 굵직한 국책 사업과 외자 유치가 절실한 상황이다. 이재명 정부가 이번 회담을 통해 일본과의 경제적 연결고리를 강화하고 지역 경제에 실질적인 동력을 불어넣는 모습을 보인다면 그간 민주당에 냉담했던 지역 부동층의 마음을 흔들 가능성도 배제할 수 없다.정상회담을 앞두고 더불어민주당 안동후보단은 11일 국립 경국대학교 의대 신설 추진과 풍산그룹 투자 계획 등을 내놓으며 6·3 지방선거 출정식을 가졌다.이날 안동 임청각에서 열린 ‘민주당 안동 후보단 성과보고 및 비전발표’ 행사에서 이삼걸 안동시장 후보는 “국립 경국대 의과대학 2029년 설립 인가, 2030년 신입생 모집 계획을 정부로부터 확인받았다”며 “이제 안동과 경북 북부권 주민들이 지역에서 양질의 의료서비스를 받을 수 있는 기반이 마련될 것”이라고 강조했다.그는 풍산그룹의 안동 투자 계획도 공개하면서 “풍산그룹이 본사와 방산 생산라인·창고 이전, 산불 피해지역 리조트 및 호텔 건립 등을 추진하기로 했다”며 “지역 일자리 창출과 경제 활성화로 이어질 것”라고 주장했다.이 후보는 또 “이번 정상회담 개최를 계기로 일본 관광객 유치와 관광산업 활성화를 추진하겠다”며 “안동의 미래를 결정하는 선거에 능력과 성과를 기준으로 선택해 달라”고 지지를 호소했다.더불어민주당은 이 후보로 일찌감치 확정하고 조직 정비와 지역 민심 공략에 나섰다. 민주당은 안동이 이재명 대통령의 고향이라는 상징성과 함께 정권 지원론을 앞세워 지지층 결집을 시도하고 있다.지역 현안인 신공항 연계 교통망 확충, 관광·문화산업 활성화, 농촌 인구 감소 대응 등도 주요 메시지로 내세우는 분위기다. 중앙정부와의 협력 강화를 통한 예산 확보 필요성도 강조하며 지역 발전론 부각에 힘을 쏟고 있는 것이다.이에 반해 국민의힘은 안동시장 후보를 확정하는 과정이 순탄치 않았다.당초 경북도당 차원에서 공천 작업을 진행했지만, 심사가 중앙당으로 이관되면서 공천 일정이 다소 길어졌다. 경선에는 권기창 현 안동시장과 권광택 전 경북도의원, 김의승 전 서울시 행정1부시장 등이 참여해 최종적으로 권 시장이 공천장을 거머쥐었다.공천과정에서는 후보 간 경쟁과 지역 정치권 이해관계가 복잡하게 얽히며 진통이 이어졌다는 평가가 나온다. 공천 과정이 길어지며 지역 분위기가 다소 어수선했지만, 후보가 정리된 이후에는 본격적인 표심 잡기에 나서는 분위기다.정치 전문가들은 회담 기간 중 발표될 공동 선언문과 한·일 정상의 메시지 수위에 따라 안동시장 선거는 물론 대구·경북 표심이 요동칠 수 있을 것으로 전망한다.지방선거를 불과 보름여 앞둔 시점에서 열리는 정상급 외교 행사인 만큼 회담의 성패는 단순한 대외 이벤트를 넘어 지역 내 정치 지형과 세력 균형을 재편하는 거대한 분수령이 될 것이라는 관측이다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지