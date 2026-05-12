하루 72홀 완주 ‘제1회 철인72 골프대회’ 열려…내달 22일 클럽72서 개최
하늘, 오션, 레이크, 클래식 4개 코스 순차 라운드
원더클럽 공식 홈페이지 통해 선착순 신청 접수 중
인천 영종도에 위치한 클럽72에서 단 하루 동안 72홀을 완주하는 골프 챌린지 ‘제1회 철인72 골프대회’가 개최된다.
‘철인72 골프대회’는 클럽72의 하늘, 오션, 레이크, 클래식 총 4개 코스를 하루 만에 모두 플레이하는 극한 콘셉트의 골프 이벤트로 체력과 집중력, 멘탈까지 요구되는 새로운 형태의 챌린지형 골프 대회다.
이번 대회는 6월 22일 오전 5시부터 다음날 새벽까지 진행된다. 참가 인원은 총 136명(4인 1팀 구성/34팀 한정)이다. 참가자들은 하늘코스를 시작으로 오션, 레이크, 클래식 코스를 순차적으로 라운드한다.
이번 행사는 일반적인 골프 대회를 넘어 ‘완주’ 자체에 의미를 둔 새로운 형태의 골프 콘텐츠다. 특히 성취와 기록, 자기 계발을 중시하는 MZ세대의 취향을 겨냥했다.
대회는 전 코스샷건 방식으로 운영되며 참가자 전원에게는 웰컴키트와 3식(조식, 중식, 석식) 및 간식이 제공된다. 또한 72홀 완주자에게는 참가자 이름이 각인된 ‘철인 인증 메달’과 공식완주 증서가 수여된다.
신페리오 우승(남·여)을 비롯해 최고령 완주팀, 전원 여성팀 대상 ‘원더우먼 완주팀’, 합산 스코어 최다팀 대상 ‘강철 멘탈 완주팀’ 등 철인72만의 차별화된 시상이 진행될 예정이다.
참가 신청은 5월 11일부터 원더클럽 공식 홈페이지를 통해 가능하다. 참가비 결제 완료 기준 선착순 마감된다. 참가비는 1인 72만원으로 72홀 그린피와 카트피, 식사 및 간식, 기념품 등이 포함된다.
클럽72 관계자는 “철인72는 단순한 라운드를 넘어 자신의 한계에 도전하고, 완주라는 특별한 경험과 성취감을 남길 수 있는 새로운 형태의 골프 이벤트”라며 “이번 제1회 행사를 시작으로 골프 마니아들이 골프를 즐기고 기억할 수 있는 대표 챌린지 콘텐츠이자 연례 행사로 자리매김하길 기대하고 있다”고 밝혔다.
본 대회에 앞서 5월 19일에는 사회 각계 명사와 연예인들이 참여하는 ‘철인72’ 선발대 챌린지도 진행된다. 성낙인 前 서울대 총장, 신태용 前 축구 국가대표팀 감독을 비롯해 배우 왕빛나, 이윤미, 민우혁, 원기준 등 총 3개 팀이 실제 72홀 라운드에 도전할 예정이다.
해당 선발대 챌린지는 KBS 공식 유튜브 채널을 통해 콘텐츠로 공개되며, 일반 골퍼들에게철인72의 극한 코스와 현장 분위기를 생생하게 전달할 예정이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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