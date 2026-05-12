이란 압박하는 美, 핵잠수함 위치 이례적 공개…트럼프 “이란 답변은 쓰레기”

이란 “모든 선택지 대비…美 납세자들, 더 큰 비용 지불”

미국 해군의 오하이오급 핵잠수함이 10일(현지시간) 지브롤터에 입항했다. 미 해군 제공

휴전이 대대적으로 생명 연장장치에 의존하고 있고 의사가 들어와서 약 1%의 가능성이 있다고 하는 상황”이라고 설명했다.

폭스뉴스 인터뷰에서는 중단된 ‘프로젝트 프리덤’ 재개를 검토하고 있다고 했다.

호르무즈 해협에서 상선 탈출을 돕는 프로젝트 프리덤을 시작한다고 밝혔다가 5일 이란과의 종전 협상에 큰 진전이 있다며 이틀 만에 중단한 바 있다.

우리는 모든 선택지에 대한 준비를 마쳤으며, 그들은 (우리의 대응에) 깜짝 놀라게 될 것”이라고 강조했다.