시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오전 (2026년 05월 12일)

입력:2026-05-12 05:31
공유하기
글자 크기 조정

5월 12일 화요일, 아침 날씨입니다.

서울·경기남부·충청·호남 지방에 비가 예상됩니다. 출근길에 우산을 꼭 챙겨야겠습니다.

아침 최저기온은 서울 14.0도, 인천 14.0도, 수원 14.0도, 춘천 14.0도, 강릉 16.0도, 청주 14.0도, 대전 14.0도, 전주 15.0도, 광주 15.0도, 대구 14.0도, 부산 14.0도, 제주 17.0도로 예상됩니다.


낮 최고기온은 서울 23.0도, 인천 21.0도, 수원 22.0도, 춘천 22.0도, 강릉 23.0도, 청주 22.0도, 대전 22.0도, 전주 23.0도, 광주 23.0도, 대구 24.0도, 부산 20.0도, 제주 21.0도로 예상됩니다.

일부 지방에 호우특보가 발효중입니다. 출근길 빗길 운전에 유의해야 합니다.

이상 날씨였습니다.


웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
최종 담판 돌입한 삼성전자 노사… 성과급 상한 폐지 평행선
8거래일 만에 1000조 ↑… JP모건 “삼전닉스 보유국 만스피 간다”
‘해군 선상파티 의혹’ 김건희 무혐의
‘오빠 논란’ 의식했나…하정우, 초등생 쪽지에 “형 아니고 삼촌”
할머니 쓰러지자 달려간 장병…“부대 교육 덕분” [아살세]
“사진 200장 중 우리 애는 5장뿐” 520만 조회된 초등교사의 절규
사람 떨어지는데 보고도 ‘휙’…한동훈 반응 논란
터널서 운전대 놓고 화장·간식 먹방…‘자율주행’ 믿은 中 여성 벌금행
국민일보 신문구독