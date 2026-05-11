김포우리병원 내분비·당뇨센터장, 복지부 장관 표창
경기 김포우리병원은 원종철 내분비·당뇨병센터장이 소아·청소년 당뇨병 환자 지원과 연구 활동 공로를 인정받아 ‘2026년 제17회 소아당뇨의 날 기념식 및 췌장장애의 날 선포식’에서 보건복지부 장관 표창을 수상했다고 11일 밝혔다.
원 센터장은 소아·청소년 당뇨병 환자를 위한 지속적인 연구와 진료, 학회 활동 등을 통해 환자 건강 증진과 권익 향상에 기여한 점을 높이 평가받았다.
원 센터장은 그동안 소아·청소년 당뇨병 환자를 위한 진료와 함께 연구, 정책 자문, 학회 활동 등을 활발히 이어왔다.
특히 소아·청소년 환자들의 생활 실태를 파악하기 위한 다양한 연구를 진행했으며, 국무조정실의 ‘소아당뇨 어린이 보호 대책’ 수립 과정에 자문위원으로 참여해 정책 마련에도 힘을 보탰다.
또한 보건복지부와 한국소아당뇨병인협회 자문위원을 역임하며 소아당뇨 환자 지원을 위한 제도 개선 활동에도 참여해왔다.
원 센터장은 소아·청소년 환자뿐 아니라 전체 당뇨병 환자를 위한 연구 활동에서도 성과를 이어가고 있다.
당뇨병의 병인과 치료법에 관한 연구를 바탕으로 SCI급 국제학술지에 110여 편의 논문을 게재했으며, 당뇨병 및 합병증 치료 관련 80여건의 임상 연구를 주도하며 국내외 내분비·당뇨병 연구 발전에 기여했다.
원 센터장은 “소아·청소년 당뇨병 관리는 의료진의 노력뿐 아니라 사회 전체가 환자의 어려움을 이해하고 지원 체계를 마련할 때 가능하다”며 “환자들이 성인이 된 이후에도 건강한 삶을 이어갈 수 있도록 돕는 것이 중요하다”고 말했다.
이어 “소아·청소년들이 일상생활에 제약 없이 성장해 건강한 사회 구성원으로 자리 잡을 수 있도록 든든한 지원자가 되겠다”고 밝혔다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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