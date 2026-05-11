김포우리병원 내분비·당뇨센터장, 복지부 장관 표창

원종철(오른쪽) 센터장과 김지일 김포우리병원 행정원장이 보건복지부 장관 표창을 수상하고 기념촬영을 하고 있다. 김포우리병원 제공

원 센터장은 소아·청소년 당뇨병 환자를 위한 지속적인 연구와 진료, 학회 활동 등을 통해 환자 건강 증진과 권익 향상에 기여한 점을 높이 평가받았다.