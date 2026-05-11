[속보] 韓-美 국방장관 회담 시작… 전작권·핵잠 협력 등 논의
한·미 국방장관이 6개월 만에 마주 앉았다. 전시작전권 전환, 핵추진잠수함 건조, 미국의 호르무즈 해협 통항 재개 기여 요구 등 현안이 산적한 가운데 이뤄진 만남이다.
안규백 국방부 장관은 11일(현지시간) 오전 미국 워싱턴DC 인근 미 국방부(전쟁부) 청사에 도착해 환영 행사 이후 피트 헤그세스 장관과 회담했다. 양국 국방장관의 만남은 지난해 11월 서울에서 한미안보협의회의(SCM)를 계기로 이뤄진 회담 이후 약 6개월 만이다.
정부는 앞서 이번 회담의 주요 의제로 전작권 전환, 핵잠 건조 협력 등을 시사한 바 있다. 안 장관은 전날 출국에 앞서 인천공항에서 기자들과 만나 “지난해 SCM 때 올해 연말 SCM에서 (전작권 전환) 연도를 확정하자고 말했다. 이번에도 주요 현안의 하나가 될 것”이라고 말했다. 핵잠 관련해서도 “한미 간 상호 협조, 이런 부분을 논의할 것”이라고 설명했다.
중동 전쟁 관련 논의도 관심사다. 앞서 호르무즈 해협에서 HMM ‘나무호’에 발생한 화재는 미상 비행체의 타격으로 인한 것으로 드러난 바 있다. 이에 청와대는 규탄 메시지를 내며 “한국을 포함한 모든 선박의 안전보장 및 자유로운 통항을 위해 국제사회의 노력에 지속적으로 동참하겠다”고 밝히기도 했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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