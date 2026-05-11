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[속보] 韓-美 국방장관 회담 시작… 전작권·핵잠 협력 등 논의

입력:2026-05-11 23:01
수정:2026-05-11 23:45
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안규백 국방부 장관이 미국 방문을 위해 지난 10일 인천국제공항 제2터미널을 찾아 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

한·미 국방장관이 6개월 만에 마주 앉았다. 전시작전권 전환, 핵추진잠수함 건조, 미국의 호르무즈 해협 통항 재개 기여 요구 등 현안이 산적한 가운데 이뤄진 만남이다.

안규백 국방부 장관은 11일(현지시간) 오전 미국 워싱턴DC 인근 미 국방부(전쟁부) 청사에 도착해 환영 행사 이후 피트 헤그세스 장관과 회담했다. 양국 국방장관의 만남은 지난해 11월 서울에서 한미안보협의회의(SCM)를 계기로 이뤄진 회담 이후 약 6개월 만이다.

정부는 앞서 이번 회담의 주요 의제로 전작권 전환, 핵잠 건조 협력 등을 시사한 바 있다. 안 장관은 전날 출국에 앞서 인천공항에서 기자들과 만나 “지난해 SCM 때 올해 연말 SCM에서 (전작권 전환) 연도를 확정하자고 말했다. 이번에도 주요 현안의 하나가 될 것”이라고 말했다. 핵잠 관련해서도 “한미 간 상호 협조, 이런 부분을 논의할 것”이라고 설명했다.


중동 전쟁 관련 논의도 관심사다. 앞서 호르무즈 해협에서 HMM ‘나무호’에 발생한 화재는 미상 비행체의 타격으로 인한 것으로 드러난 바 있다. 이에 청와대는 규탄 메시지를 내며 “한국을 포함한 모든 선박의 안전보장 및 자유로운 통항을 위해 국제사회의 노력에 지속적으로 동참하겠다”고 밝히기도 했다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

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