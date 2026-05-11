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“김범석 동일인 지정 취소해달라” 공정위에 소송 건 쿠팡

입력:2026-05-11 20:33
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지난달 29일 서울 서초구 쿠팡 물류센터에 쌓여 있는 쿠팡 배송용 가방. 연합뉴스

쿠팡이 창업주 김범석 쿠팡Inc 의장을 동일인으로 지정한 결정을 취소해달라며 공정거래위원회에 소송을 걸었다.

쿠팡은 지난 8일 공정위를 상대로 한 동일인 변경 지정 처분 등 취소 소송을 서울고법에 제기했다고 11일 밝혔다. 소송 제기 이튿날인 9일에는 동일인 변경 지정 처분 집행정지도 신청했다.

공정위는 지난달 29일 종전까지 쿠팡 법인으로 돼 있었던 쿠팡의 동일인을 김 의장으로 변경 지정했다. 2021년 쿠팡이 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단에 지정된 뒤 처음이다.


공정위는 김 의장의 친동생인 김유석씨가 쿠팡 경영에 실질적으로 참여하고 있어 법인을 동일인으로 지정할 예외 요건에서 벗어났다고 판단했다. 앞서 김 의장이 외국 국적자에 해외에 거주하고 있으며, 지배구조도 미국 법인 중심이라는 점 등을 들어 예외를 인정해왔는데 실제로는 친족이 경영에 손을 대고 있는 것으로 드러났다는 취지다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

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