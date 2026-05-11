“함께 있고 싶어서” 사산한 아이 냉동고에… 봉투엔 “사랑해”

마약 혐의 자택 압수수색 중 발견

기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

경찰은 11일 오사카시 히라노구에 사는 32세 무직 여성을 사체유기 혐의로 체포했다고 밝혔다고 아사히신문 등이 보도했다.

여성은 혐의를 인정했다고 경찰은 전했다.

9일 각성제단속법 위반 혐의로 이 여성의 자택을 압수수색하던 중 냉동고 안에서 시신을 발견했다.