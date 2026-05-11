“함께 있고 싶어서” 사산한 아이 냉동고에… 봉투엔 “사랑해”
마약 혐의 자택 압수수색 중 발견
일본에서 사산한 영아를 냉동고에 유기한 혐의로 30대 여성이 체포됐다. 이 여성은 숨진 아이와 함께 있고 싶었다고 진술한 것으로 전해졌다.
경찰은 11일 오사카시 히라노구에 사는 32세 무직 여성을 사체유기 혐의로 체포했다고 밝혔다고 아사히신문 등이 보도했다.
여성은 혐의를 인정했다고 경찰은 전했다.
그는 2022년 8월 하순 자택 맨션에서 사산한 여자아이의 시신을 티셔츠로 싼 뒤 지퍼 달린 비닐봉지에 넣어 냉동고에 유기한 혐의를 받는다.
경찰은 지난달 9일 각성제단속법 위반 혐의로 이 여성의 자택을 압수수색하던 중 냉동고 안에서 시신을 발견했다.
시신이 들어 있던 비닐봉지에는 ‘미안해, 정말 사랑해’ 등의 문구가 적혀 있었다.
여성은 체포 전 조사에서 사산 후 신고하지 않은 이유에 대해 “계속 아이와 함께 있고 싶었다”고 말했다고 경찰은 설명했다.
비닐봉지에 적힌 글귀는 자신이 썼다고 진술했다.
부검 결과 여자아이의 체중은 315g으로 확인됐다.
경찰은 사건 당시 여성에게 형사 책임 능력이 있었는지를 포함해 수사를 진행 중이라고 아사히신문은 전했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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