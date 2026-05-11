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檢, 백해룡 명예훼손 혐의 수사 착수… 세관원 조사

입력:2026-05-11 19:56
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세관 마약수사 외압 의혹을 제기했던 백해룡 경정이 지난해 10월 16일 서울 송파구 동부지검으로 출근하고 있다. 연합뉴스

검찰이 검·경 합동수사 결과 무혐의로 종결된 ‘세관 마약 밀수 연루’ 의혹을 제기했던 백해룡 경정에 대한 명예훼손 등 혐의 수사에 착수했다.

서울남부지검 형사1부(부장검사 강호준)는 11일 백 경정을 피의사실 공표와 명예훼손 등 혐의로 고소한 인천 세관 직원 3명을 소환 조사했다. 이들은 앞서 백 경정으로부터 ‘마약 밀수 공범’으로 지목당했다.

백 경정은 영등포경찰서 형사과장 시절이던 2023년 초 말레이시아에서 필로폰을 몰래 들여온 일당으로부터 ‘세관 직원의 도움을 받았다’는 진술을 확보했으나 외압 탓에 수사가 무마됐다고 주장했다.


이재명정부 출범 이후 꾸려진 합동수사단은 8개월에 걸친 수사 끝에 지난 2월 백 경정이 제기한 의혹이 사실무근이라고 결론지었다. 밀수범들이 당일 근무자로 지목한 직원이 실은 연가 중이었으며, 후에 이들이 스스로 세관 직원의 도움을 받은 적 없다고 털어놓은 점 등을 종합한 것이다.

혐의를 벗은 세관 직원들은 지난 3월 백 경정을 고소했다. 국가공무원노동조합 관세청지부는 “직원 7명이 압수수색과 계좌 추적 등 수사를 받으며 범죄자로 낙인찍혔다”며 백 경정에게 책임을 물어야 한다고 지적했다.

강서경찰서 화곡지구대장으로 복귀한 백 경정은 수사기록 유출 건으로 서울경찰청 감찰을 받고 있다.


송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

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