檢, 백해룡 명예훼손 혐의 수사 착수… 세관원 조사
검찰이 검·경 합동수사 결과 무혐의로 종결된 ‘세관 마약 밀수 연루’ 의혹을 제기했던 백해룡 경정에 대한 명예훼손 등 혐의 수사에 착수했다.
서울남부지검 형사1부(부장검사 강호준)는 11일 백 경정을 피의사실 공표와 명예훼손 등 혐의로 고소한 인천 세관 직원 3명을 소환 조사했다. 이들은 앞서 백 경정으로부터 ‘마약 밀수 공범’으로 지목당했다.
백 경정은 영등포경찰서 형사과장 시절이던 2023년 초 말레이시아에서 필로폰을 몰래 들여온 일당으로부터 ‘세관 직원의 도움을 받았다’는 진술을 확보했으나 외압 탓에 수사가 무마됐다고 주장했다.
이재명정부 출범 이후 꾸려진 합동수사단은 8개월에 걸친 수사 끝에 지난 2월 백 경정이 제기한 의혹이 사실무근이라고 결론지었다. 밀수범들이 당일 근무자로 지목한 직원이 실은 연가 중이었으며, 후에 이들이 스스로 세관 직원의 도움을 받은 적 없다고 털어놓은 점 등을 종합한 것이다.
혐의를 벗은 세관 직원들은 지난 3월 백 경정을 고소했다. 국가공무원노동조합 관세청지부는 “직원 7명이 압수수색과 계좌 추적 등 수사를 받으며 범죄자로 낙인찍혔다”며 백 경정에게 책임을 물어야 한다고 지적했다.
강서경찰서 화곡지구대장으로 복귀한 백 경정은 수사기록 유출 건으로 서울경찰청 감찰을 받고 있다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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