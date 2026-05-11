인구협회 역대 회장 한 자리에 “인구위기 극복” 한 뜻
김경선 회장 “저출생 인식개선에 최선”
인구보건복지협회는 지난 8일 서울 중구 한국프레스센터에서 역대 회장 초청 간담회를 개최했다고 11일 밝혔다. 간담회에는 김경선(제16대) 회장을 포함해 손숙미(제12대), 신언항(제13대), 이삼식(제15대) 회장과 본부 임직원이 참석했다.
인구협회는 이번 간담회에서 출산에 대한 인식 개선 확대를 위한 방안을 모색했다고 설명했다. 최근 출산율은 반등 신호를 보이고 있다. 지난 1월과 2월 합계출산율은 각각 0.99명, 0.93명으로 7년만에 출생아수가 가장 많았다.
협회는 올해 지방자치단체와 시민단체 연계를 통한 인구캠페인, 경제 단체와의 MOU를 기반으로 한 중소‧중견기업 일‧가정 양립 인식개선 캠페인, 7월11일 인구의 날 기념 ‘대한민국 인구 페스티벌 시상식 및 전국 순회 전시회’ 개최 등을 진행한다는 계획이다.
전임 회장들은 65년간 정부 인구정책 흐름에 따라 역할을 수행해 온 협회 노하우를 살려 역할을 해달라고 당부했다. 김 회장은 “인구문제 해결을 위해 헌신해 온 역대 회장님들의 지혜와 경험을 듣는 뜻깊은 시간이었다”라며 “‘아이는 행복, 인구는 국력’ 이라는 슬로건을 내걸고 인식개선에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
인구보건복지협회는 ‘모자보건법 제16조’에 의거해 설립된 법정단체로 인구변화 및 모자보건, 출산지원에 관한 조사, 연구, 교육 및 홍보 업무를 수행하고 있다. 최근에는 국민인구행태 조사, 100인의 아빠단, 임산부배려 캠페인 등을 전개하고 있다.
김유나 기자 spring@kmib.co.kr
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