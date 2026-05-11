인구협회 역대 회장 한 자리에 “인구위기 극복” 한 뜻

김경선 회장 “저출생 인식개선에 최선”

김경선 인구보건복지협회장(왼쪽 세 번째)을 비롯한 역대 회장들이 지난 8일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 간담회에서 기념 촬영을 하고 있다. 인구협회 제공

협회는 올해 지방자치단체와 시민단체 연계를 통한 인구캠페인, 경제 단체와의 MOU를 기반으로 한 중소‧중견기업 일‧가정 양립 인식개선 캠페인, 7월11일 인구의 날 기념 ‘대한민국 인구 페스티벌 시상식 및 전국 순회 전시회’ 개최 등을 진행한다는 계획이다.

김 회장은 “인구문제 해결을 위해 헌신해 온 역대 회장님들의 지혜와 경험을 듣는 뜻깊은 시간이었다”라며

국민인구행태 조사, 100인의 아빠단, 임산부배려 캠페인 등을 전개하고 있다.