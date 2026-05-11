‘부흥’인가 ‘착시’인가… 교회 찾는 美 젊은 남성들의 심리

“나에게 종교 매우 중요” 18~29세 男 42%

25년래 최고 근접…女 13%p 웃돌며 ‘역전’

교회 출석률 증가…‘기독교 부흥’ 해석 확산

“극우 콘텐츠 소비 결과…착시일 뿐” 반박도

“‘회귀’ 단정 어렵지만 기독교 새롭게 발견”

기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

미국에서 젊은 남성들이 교회로 향하는 듯한 흐름을 두고 해석이 갈리고 있다.

젠더 정치가 만든 착시’라는 반론이 나온다.

‘종교 애착’ 비율, 젊은 남성만 증가



종교에 기대는 사람은 꾸준히 감소하고 있다. 갤럽 조사에서 모든 연령대 여성과 30세 이상 남성은 종교가 매우 중요하다고 답한 비율이 역사적 최저치이거나 그에 가까운 수치를 기록했다.

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유일하게 젊은 남성에서만 종교에 강한 애착을 드러내는 비율이 늘었다. 앞선 2년간인 2022~2023년 28%와 비교하면 급증했다. 젊은 여성들은 꾸준히 30% 수준을 유지했다.

2000년대 초반보다는 크게 낮다는 점에서 젊은 남성과 대비됐다.

“아마도 기독교 부흥 초기 단계”



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몇 달 뒤인 올해 2월 24일에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 국정연설에서 “내가

재임한 기간, 첫 4년과 특히 지난 1년 동안 종교, 신앙, 기독교, 그리고 신에 대한 믿음에 엄청난 회복이 있었다”며 “매우 자랑스럽다”고 말했다.

특히 젊은이들 사이에서 그렇다”고 강조했다.

“예수 가르침 아니라 정치·젠더에 뿌리”



젊은 남성 유권자가 상당히 우경화했다”며 “

그 안에는 차별적이고 ‘브로(남성적 문화) 코드’가 강한 주제가 많다고 살롱은 지적했다.

미국 보수 유튜버가 성인 콘텐츠를 제작하는 여성들을 게스트로 불러 방송을 진행하는 모습. 기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 이미지입니다.

노골적인 우파 기독교 팟캐스터들은 젊은 남성 청중을 끌어들이기 위해 ‘브로’ 미학을 채택했다”며 “

백인우월주의자인 닉 푸엔테스도 자신이 기독교적 관점에서 말하고 있다고 주장한다”고 덧붙였다.

공화당 지지층서 예배 출석률 상승



종교성이 정치적 성향이나 젠더 요인과 상호작용하고 있다는 점은 갤럽 조사에서도 확인된 부분이다.

젊은 여성이 8% 포인트 상승했다. 같은 기간

젊은 민주당 지지자는 남성이 3% 포인트 올랐다. 여성은 거의 변화가 없었다.

젊은 공화당 여성의 최근 증가세는 젊은 민주당 여성 사이에서 의미 있는 변화가 없는 것과 대조된다”고 해설했다.

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“제 훌륭한 친구 찰리 커크의 역할이 컸다”고 강조했다.

존재 이유에 대한 답 찾는 계기도



“교회는 백인 남성이라는 이유로 사과하지 않아도 되는 유일한 장소가 되고 있다”고 진단했다.

그는

“

젊은 남성들은 자신을 높여주고 영향력과 권력을 부여해주는 제도에 끌리고 있다”고 말했다.

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Z세대에서 종교를 둘러싼 성별 격차가 뒤집힌 것을 두고 “사회와 교회의 미래에 지각변동을 의미한다”고 평가했다.

일부 젊은이가 전통적 기독교를 새롭게 발견하고 있다는 사실은 무시할 수 없다”고 봤다.

이 매체는

“Z세대 대다수는 기독교나 신앙에 대해 특별한 의문을 갖고 있지 않을지도 모른다”면서도 “그 가운데 의문을 품은 사람은 그 답을 찾고 있다”고 덧붙였다.