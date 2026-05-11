‘부흥’인가 ‘착시’인가… 교회 찾는 美 젊은 남성들의 심리

미국에서 젊은 남성들이 교회로 향하는 듯한 흐름을 두고 해석이 갈리고 있다. 종교에서 소속감과 위안을 찾는 이들이 늘고 있다는 분석과 함께 ‘젠더 정치가 만든 착시’라는 반론이 나온다.
미 여론조사·분석기관 갤럽이 최근 2024~2025년 데이터를 분석한 결과 종교가 자신에게 “매우 중요하다”고 답한 18~29세 남성이 42%로 나타났다.
이는 같은 연령대 여성(29%)을 크게 웃도는 동시에 지난 25년 사이 최고치였던 2000~2001년의 43%에 근접한 수치다. 전통적으로 여성이 남성보다 종교적이라는 통념을 뒤집은 결과라는 점에서도 주목을 받았다.
종교가 매우 중요하다고 답한 젊은 남성이 43%였던 시기에 같은 연령대 여성은 52%로 9% 포인트 더 높았다. 2000년대 초중반에 최대 16% 포인트까지 벌어졌다. 이후 10년에 걸쳐 꾸준히 좁혀졌다.
2020~2021년에는 처음으로 남성이 여성을 앞질렀는데 이때 차이는 5% 포인트(34% 대 29%)였다. 이번에는 그 차이가 13% 포인트로 벌어진 것이다.
남녀 비율 역전 현상은 18~29세에서만 나타났다. 30세 이상 성인들 사이에서는 여전히 여성이 남성보다 ‘더 종교적’이었다.
이 조사에서 ‘종교’는 모든 종교를 아우르는 표현으로 쓰였다.
‘종교 애착’ 비율, 젊은 남성만 증가미국인 전체로 보면 종교에 기대는 사람은 꾸준히 감소하고 있다. 갤럽 조사에서 모든 연령대 여성과 30세 이상 남성은 종교가 매우 중요하다고 답한 비율이 역사적 최저치이거나 그에 가까운 수치를 기록했다.
유일하게 젊은 남성에서만 종교에 강한 애착을 드러내는 비율이 늘었다. 앞선 2년간인 2022~2023년 28%와 비교하면 급증했다. 젊은 여성들은 꾸준히 30% 수준을 유지했다.
갤럽은 “젊은 남성의 최근 증가세는 2022~2023년 이후 30세 이상 남성과 여성에게서 변화가 거의 없었던 것과도 대조된다”고 설명했다.
한 달에 한 번 이상 종교 예배에 참석한다고 답한 젊은 남성 비율은 2024~2025년 40%를 찍었다. 2022~2023년 대비 7% 포인트 오른 수치로 2012~2013년 이후 가장 높다. 2016~2017년부터 2022~2023년까지 젊은 남성의 예배 참석률은 33% 부근에서 정체돼 있었다고 갤럽은 설명했다.
젊은 여성의 예배 참석률은 2022~2023년보다 3% 포인트 오른 39%를 기록했다. 다만 2000년대 초반보다는 크게 낮다는 점에서 젊은 남성과 대비됐다.
“아마도 기독교 부흥 초기 단계”시사 매체 디애틀랜틱은 지난 3월 31일 ‘Z세대에서 일어나고 있는 진짜 종교 부흥’이라는 제목의 기사에서 최근 몇 년간 특히 대학 캠퍼스나 젊은 전문직 종사자가 많이 사는 도시 지역에서 회심자가 늘고 있다고 전했다.
뉴욕타임스는 지난달 16일 기사에서 “최근 몇 년간 미국 전역의 많은 목사는 젊은 성인, 특히 남성들이 교회 좌석을 채우고 있다는 사실을 알아차리고 있었다”며 “교회 지도자들은 그들이 왜 오는지 완전히 알지는 못하면서도 이 새로운 예배 참석자들을 환영해 왔다”고 했다.
미국에서는 이런 경향을 ‘종교 부흥’이나 ‘기독교의 부활’로 평가하는 목소리가 부쩍 늘었다. 주로 보수 진영을 중심으로 확산하고 있다.
하버드대 역사학 교수 등을 지낸 후버연구소 나이얼 퍼거슨 선임연구원은 지난해 12월 1일 캐나다 밴쿠버에서 열린 맥도널드-로리에 연구소 대담 행사에서 “우리는 아마도 기독교 부흥의 아주 초기 단계에 있다”고 진단했다.
몇 달 뒤인 올해 2월 24일에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 국정연설에서 “내가 재임한 기간, 첫 4년과 특히 지난 1년 동안 종교, 신앙, 기독교, 그리고 신에 대한 믿음에 엄청난 회복이 있었다”며 “매우 자랑스럽다”고 말했다.
그는 “특히 젊은이들 사이에서 그렇다”고 강조했다.
“예수 가르침 아니라 정치·젠더에 뿌리”이런 현상이 실제 신앙보다는 종교적 언어로 포장된 정치적 어젠다에 기반한 것일 수 있다는 반론도 있다.
진보 매체 ‘살롱’은 지난 4일 ‘젊은 남성들의 종교적 부흥은 신화’라는 제목의 기사에서 “새 여론조사 결과는 최근의 ‘회심자들’이 예수보다 젠더에 더 관심이 있음을 시사한다”며 “젊은 남성의 종교 부흥은 신화”라고 평가했다.
이 매체는 “젊은 남성 사이에서 나타나는 종교성의 급증은 신앙보다는 정치, 구체적으로는 젠더 정치와 더 관련이 있을 가능성이 크다”고 지적했다.
살롱은 2024년 대선에서 18~29세 남성의 56%가 트럼프에게 투표했다는 터프츠대학의 여론조사를 두고 “젊은 남성 유권자가 상당히 우경화했다”며 “온라인에서 쏟아지는 극우 선전을 소비한 결과”라고 해설했다.
해당 ‘선전’은 라이프스타일 콘텐츠처럼 포장됐지만 그 안에는 차별적이고 ‘브로(남성적 문화) 코드’가 강한 주제가 많다고 살롱은 지적했다.
이 매체는 “노골적인 우파 기독교 팟캐스터들은 젊은 남성 청중을 끌어들이기 위해 ‘브로’ 미학을 채택했다”며 “백인우월주의자인 닉 푸엔테스도 자신이 기독교적 관점에서 말하고 있다고 주장한다”고 덧붙였다.
이어 “나쁜 소식은 이것이 예수의 가르침이 아니라 정치와 젠더에 뿌리를 두고 있다는 점”이라며 “그것은 팟캐스트에서 주워들은 여러 성차별적 관념을 짜깁기해 만든 신앙”이라고 비판했다.
공화당 지지층서 예배 출석률 상승종교성이 정치적 성향이나 젠더 요인과 상호작용하고 있다는 점은 갤럽 조사에서도 확인된 부분이다.
공화당 지지자의 경우 2022~2023년 대비 2024~2025년 예배 참석률은 젊은 남성이 7% 포인트, 젊은 여성이 8% 포인트 상승했다. 같은 기간 젊은 민주당 지지자는 남성이 3% 포인트 올랐다. 여성은 거의 변화가 없었다.
갤럽은 “장기적으로 보면 젊은 공화당 남성의 예배 참석률은 2018~2019년 이후 상승 추세를 보여 왔다”며 “젊은 민주당 남성의 예배 참석률은 대체로 감소해 왔다”고 설명했다.
이어 “젊은 공화당 여성의 최근 증가세는 젊은 민주당 여성 사이에서 의미 있는 변화가 없는 것과 대조된다”고 해설했다.
2024~2025년 자신이 공화당원이라고 밝히거나 공화당을 지지한다고 답한 젊은 남성은 48%였다. 젊은 여성은 이 비율이 27%에 그쳤다. 이 연령대 여성은 60%가 민주당원 또는 민주당 지지자라고 답했다.
이 조사에서 교육 수준이나 지역에 따른 차이는 두드러지지 않았다고 한다.
갤럽은 “공화당 지지층이 젊은 남성의 종교 예배 참석 증가를 이끌었고 젊은 공화당 여성에게서도 비슷한 증가가 나타났다”며 “이 점은 젊은 성인 사이에서 나타나는 종교적 변화에 정치적 역학이 작용하고 있을 가능성을 시사한다”고 평가했다.
트럼프 대통령은 지난 2월 국정연설에서 청년층의 신앙 회복을 긍정적으로 평가하며 “제 훌륭한 친구 찰리 커크의 역할이 컸다”고 강조했다.
찰리 커크는 1993년생으로 18세였던 2012년 보수 청년단체 ‘터닝포인트 USA’를 공동 창립한 인물이다. 그는 이 단체를 미국 보수 진영의 대표 청년 조직으로 키웠다. 젊은 보수층 동원에 영향력이 컸다. 그는 지난해 9월 유타 밸리 대학교 행사에서 연설하던 중 총격을 받아 31세 나이로 숨졌다.
존재 이유에 대한 답 찾는 계기도종교 문제를 연구해온 정치학자이자 침례교회 목사이기도 한 세인트루이스 워싱턴대학 라이언 버지 교수는 지난달 AP통신에 “교회는 백인 남성이라는 이유로 사과하지 않아도 되는 유일한 장소가 되고 있다”고 진단했다.
그는 “미국의 종교는 매우 백인 남성 중심”이라며 “젊은 남성들은 자신을 높여주고 영향력과 권력을 부여해주는 제도에 끌리고 있다”고 말했다.
버지 교수는 Z세대에서 종교를 둘러싼 성별 격차가 뒤집힌 것을 두고 “사회와 교회의 미래에 지각변동을 의미한다”고 평가했다.
디애틀랜틱은 젊은층의 교회 출석 증가를 ‘종교 회귀’라고 단정하기 어렵다면서도 “일부 젊은이가 전통적 기독교를 새롭게 발견하고 있다는 사실은 무시할 수 없다”고 봤다.
이 매체는 “Z세대 대다수는 기독교나 신앙에 대해 특별한 의문을 갖고 있지 않을지도 모른다”면서도 “그 가운데 의문을 품은 사람은 그 답을 찾고 있다”고 덧붙였다.
미국 소년·남성연구소 리처드 리브스 소장은 지난해 9월 10일 CNN 인터뷰에서 젊은 남성들이 교회에서 정체성을 찾고 있다고 분석했다.
리브스 소장은 “솔직히 말해 저는 우리 현대문화의 문제 중 하나가 젊은 남성들에게 매우 긴 ‘하지 말아야 할 일’ 목록을 제공해왔다는 점이라고 생각한다”며 “하지만 ‘해야 할 일’은 그리 많이 제공하지 않았다”고 말했다.
그는 “젊은 남성 사이에 있는 ‘나는 세상에서 어떻게 존재해야 하는가’라는 질문에 대한 답을 향한 갈망이 어느 정도는 종교에 의해 충족되고 있다고 생각한다”고 해석했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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