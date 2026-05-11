유의동 ‘조국 월세 2개월’ 논란에 “뿌리내린다더니”…曺 “1년 계약” 반박
경기도 평택을 국회의원 보궐선거에 출마한 유의동 국민의힘 후보가 경쟁자인 조국 조국혁신당 후보의 ‘평택 2개월 월세 계약’ 의혹과 관련해 “평택에서 떨어지면 바로 떠나겠다는 뜻은 아니냐”고 비판했다.
유 후보는 11일 소셜미디어에 “제2의 고향인 평택에 뿌리를 내리겠다는 분이 월세를 왜 처음 2개월만 계약했는지 묻고 싶다”며 이같이 말했다.
조 후보는 지난달 21일 평택 안중읍 아파트로 전입 신고를 마친 뒤 “선거를 위해 잠시 머무르지 않고 평택에 뿌리를 내리고 일상을 함께 살아가기 위해 주소지를 옮겼다”며 “가족과 함께 전입신고를 한 것은 평택에서 삶이 일시적이지 않다는 약속”이라고 밝혔다.
그러나 온라인 커뮤니티 등을 중심으로 조 후보가 평택 아파트에 2개월 단기 월세 계약을 맺었다는 의혹이 제기됐다. 조 후보가 전입신고를 한 것으로 알려진 아파트에 계약 기간이 2026년 4~6월인 임차 계약 건이 있다는 것이다.
조국혁신당은 조 후보의 2개월 월세 계약 논란과 관련해 “조 후보는 2026년 4월부터 2027년 4월까지 1년 임대차 계약을 체결해 거주 중”이라고 반박했다. 조국혁신당 관계자도 “처음 급하게 매물을 확보하는 과정에서 2개월 계약으로 계약서를 썼다가 며칠 뒤 본계약 때 1년으로 계약 기간을 정정했다”고 해명했다.
유 후보는 “혹시 처음에 2개월 계약을 한 것은 평택에서 낙선하면 바로 떠나겠다는 뜻은 아니냐”며 “일반인들은 월세 2개월을 잡는 게 더 어렵지 않느냐”고 지적했다. 이어 “국가대표라 자부하는 분이 특혜를 받은 것 아닌지 의문”이라며 “애초에 왜 그렇게 계약을 했는지 저의를 밝혀야 평택 시민이 납득할 것”이라고 말했다.
유 후보는 또 “서울 서초구 방배동 재건축 아파트를 처분할 계획이 있느냐”며 “낙선해도 평택 시민으로 살면서 평택 발전에 기여하겠냐는 제 질문엔 아직 답을 안 줬다”고 꼬집었다.
최수진 기자 orca@kmib.co.kr
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