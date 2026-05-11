유의동 ‘조국 월세 2개월’ 논란에 “뿌리내린다더니”…曺 “1년 계약” 반박

유의동 국민의힘 경기도 평택을 후보가 11일 평택시청 브리핑룸에서 평택을 3개 권역 특화 발전을 골자로 한 '골든 트라이앵클' 전략을 발표하고 있다. 유 후보 측 제공

“평택에서 떨어지면 바로 떠나겠다는 뜻은 아니냐”고 비판했다.