포항 동물원서 탈출한 원숭이 2마리 이틀 만에 생포
경북 포항 환호공원 간이 동물원에서 탈출한 일본원숭이 2마리가 이틀 만에 모두 무사히 생포됐다.
11일 포항시에 따르면 전날 오후 7시 30분쯤 환호공원 간이 동물원 사육장에 있던 일본원숭이 4마리 가운데 수컷 2마리가 탈출했다.
당시 사육사가 원숭이에게 사료를 준 뒤 케이지를 제대로 잠그지 않아 원숭이들이 사육장을 벗어난 것으로 파악됐다.
동물원 관계자들은 뒤늦게 상황을 확인하고 자체 수색에 나섰으나 성과를 거두지 못했고, 소방대원들과 함께 원숭이 포획에 나섰다.
수컷 원숭이 1마리는 같은 날 오후 10시 50분쯤 케이지 인근에서 생포했다. 이어 11일 오전 6시 15분쯤 나머지 1마리도 구조하면서 상황은 마무리됐다.
환호공원 간이 동물원은 일본원숭이 4마리 외에도 사슴 5마리 등 모두 25마리의 동물을 기르고 있는 것으로 알려졌다.
포항시 관계자는 “간이 동물원에서 나고 자란 원숭이들은 사람을 무서워하는 성격이 있어 케이지 인근에 머물렀고, 비교적 짧은 시간 안에 생포할 수 있었다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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