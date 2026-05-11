삼성SDS, 2조5천억 규모 국가AI컴퓨팅센터 구축 사업자 선정
전남 해남에 조성될 국가 인공지능(AI) 컴퓨팅 센터 구축 사업 민간 참여자로 삼성SDS 컨소시엄이 최종 선정됐다.
과학기술정통부는 “‘AI 고속도로’ 핵심 인프라가 될 국가 AI컴퓨팅 센터 구축 사업 민간 참여자로 삼성SDS 컨소시엄을 최종 확정했다”고 11일 밝혔다.
삼성SDS 컨소시엄은 지난해 9월 8일부터 10월 21일까지 진행된 공모에 단독으로 입찰했다. 삼성SDS 컨소시엄은 지난 3월 10일 우선협상대상자로 선정됐으며 지난달 30일 국민성장펀드 기금운용심의회 등에서 특수목적법인(SPC) 출자가 승인됐다. 이에 따라 공공 1160억원과 민간 2840억 원을 합산한 총 4000억원 규모의 출자가 최종 확정됐다.
과기정통부와 삼성SDS 컨소시엄은 올해 2분기 민·관 합작 특수목적법인(SPC)를 설립하고 3분기에 센터를 착공한다. 이후 SPC를 통해 자금을 추가 조달해 총 2조5000억원 규모의 국가 AI 컴퓨팅 센터를 구축한다. 오는 2028년까지 첨단 AI 반도체 1만5000장 규모의 인프라를 구축하는 게 목표다.
향후 센터가 완공되면 세계적인 수준의 고성능 AI 컴퓨팅 자원을 합리적인 가격에 공급하게 된다. 특히 중소기업과 스타트업, 학계 등이 비용 부담 없이 AI 혁신에 매진할 수 있게 요금 할인과 바우처를 지원할 방침이다.
아울러 기술 컨설팅과 사업화 지원, 인재 양성 등을 통해 국내 AI 생태계 내실을 다지는 동시에 글로벌 기업과의 파트너십을 구축해 국내 AI 서비스 해외 시장 진출까지 견인할 계획이다.
국내 반도체 생태계 기술력을 결집해 국산 AI 반도체 활성화를 전주기로 뒷받침한다. 먼저 ‘연구·개발(R&D) 존’을 구축해 국산 AI 반도체 설계부터 시제품 개발, 검증까지 가능한 환경을 조성한다.
이어 상용화 직전 단계인 NPU(신경망 처리 장치)를 시범 운영하며 제품 신뢰성을 확보할 수 있게 돕는다. 최종적으로는 ‘NPU 존’을 통해 검증을 마친 반도체를 실제 서비스에 투입, 상용화 실적을 쌓도록 지원한다. 이를 통해 국가 AI 컴퓨팅 센터가 국산 AI 반도체의 마중물(초기 수요처) 역할을 하며 시장 안착을 주도할 방침이다.
배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 “국가 AI컴퓨팅 센터가 민·관 공동 투자 모범 사례로서 향후 민간의 본격적인 AI 인프라 투자를 촉진하는 마중물이 될 것으로 기대한다”며 “대한민국이 누구나 AI 혁신에 마음껏 도전할 수 있는 혁신의 장이자, 아시아 AI 인프라 허브로 성장할 수 있도록 적극 지원할 계획”이라고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
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