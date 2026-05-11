강동구, 여름철 종합 대책 추진… “구민 안전 지킨다”
서울 강동구가 폭염·풍수해 등 여름철 재해에 선제적으로 대응하기 위해 오는 10월까지 ‘2026 여름철 종합 대책’을 추진한다고 11일 밝혔다.
강동구는 폭염·수방·안전·보건 등 주민 생활과 밀접한 4대 분야를 중심으로 15개 세부 대책을 마련했다.
먼저 폭염 대응을 위해 ‘평상시’ ‘폭염특보(주의보·경보) 발령 시’ ‘인명피해 우려’ 등 비상 상황을 3단계로 구분해 단계별로 대응 체계를 운영할 계획이다. 또 강동구민이면 누구나 이용할 수 있는 무더위 쉼터를 223개를 운영한다. 폭염 피해 저감을 위한 스마트·접이식 그늘막 328개를 설치한다. 독거노인, 장애인, 노숙인 등 폭염 취약계층에 대한 안부 확인을 강화하고 에너지바우처 지원 등 생활밀착형 보호 대책도 추진한다.
강동구는 재난안전대책본부를 운영해 풍수해에 대비한다. 24개 관계부서와 13개 실무반이 단계별 비상근무 체계를 유지한다. 호우·태풍 등 특보 발령 시 신속한 상황 대응과 피해 복구에 나설 계획이다.
침수 재해 취약 가구에는 돌봄 공무원과 통반장, 인근 주민 등으로 구성된 돌봄 인력을 배치한다. 이들은 침수가 우려되는 상황이 발생했을 때 상황 전파와 침수 방지시설 설치·점검 등을 지원한다. 강동구는 하수 시설물과 수해 취약지역에 대한 사전 점검 및 정비를 실시해 침수 피해도 예방한다.
이밖에 강동구는 도로시설물, 영화관 등 다중이용시설물 안전 점검을 시행하고 구역별 환경정비로 악취를 예방한다. 말라리아 예방을 위한 자가 진단 검사 키트를 배부하며 식중독 예방 목적으로 집단급식소와 음식점을 대상으로 위생 점검을 진행한다.
강동구 관계자는 “폭염과 풍수해 등 여름철 재난에 선제적으로 대응하고, 생활 속 안전사고 예방에도 최선을 다해 구민 모두가 안전하고 쾌적한 여름을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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