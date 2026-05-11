경주 공원서 행인에게 흉기 휘두른 50대 검거
경북 경주의 한 공원에서 낯선 사람에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 50대가 경찰에 붙잡혔다.
경주경찰서는 살인미수 혐의로 50대 A씨를 조사하고 있다고 11일 밝혔다. A씨는 전날 오후 5시쯤 경주 봉황대 인근 공원에서 40대 B씨에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받는다. A씨는 범행 직후 달아났으나 15분 만에 인근에서 검거됐다.
B씨는 병원으로 옮겨져 긴급 수술을 받았으며, 현재 회복 중인 것으로 전해졌다. 생명에는 지장이 없는 상태다.
A씨는 경찰 조사에서 “옆에서 머리를 아프게 해 흉기를 휘둘렀다”고 진술한 것으로 알려졌다. B씨는 A씨와 전혀 모르는 사이였던 것으로 조사됐다.
경찰은 A씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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