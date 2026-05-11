데브시스터즈 1분기 매출 585억원… 34.4%↓
데브시스터즈는 올 1분기 매출 585억원, 영업손실 174억원을 기록했다고 11일 밝혔다.
전년 동기와 비교해 매출은 34.4% 하락했고 영업이익은 적자 전환했다.
에프앤가이드 전망치인 매출 733억원도 크게 하회했다. 영업손실 예상치 45억원보다 적자 폭도 4배 가까이 컸다. 당기순손실은 151억원이다.
게임사는 “핵심 타이틀 업데이트 성과가 기대치를 밑돌고 신작 초기 부진이 겹쳤다” 실적 부진 배경을 설명했다. 또한 신규 프로젝트 투자 지속으로 인해 영업 손실폭도 크게 확대됐다고 덧붙였다.
경영 악화에 따라 대대적인 구조조정을 단행한다. 데브시스터즈는 “강도 높은 조직 쇄신과 철저한 비용관리를 단행해 재무 안정화와 기업 효율성 극대화에 총력을 기울일 방침”이라고 밝혔다.
게임사는 오는 3분기 중 방치형 모바일 신작 ‘쿠키런: 크럼블’ 등을 선보인다. 아울러 ‘쿠키런: 브레이버스’ 카드 게임은 올여름 글로벌 플랫폼 입점을 진행하고 하반기 유럽 시장 진출을 추진한다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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