노원구, 탄소중립체험관 개관… “생태·기후 교육”
서울 노원구가 탄소중립 문화를 선도할 ‘노원 탄소중립체험관’ 운영을 오는 27일 시작한다고 10일 밝혔다.
체험관은 하천 생태 교육을 담당하던 중랑천환경센터를 증축해 조성됐다. 기존 건축물을 증축하면서 철거 자재를 재사용해 탄소 배출을 줄였다. 중목 구조를 사용해 탄소 저장 효과를 높였다. 노원구 관계자는 “건축 과정 자체가 탄소중립 콘텐츠가 된 것”이라고 말했다.
체험관 1층은 ‘다시 생각하기’(Re:Boot) 구역은 기후 변화로 달라진 중랑천 생태계를 보며 위기의식을 느낄 수 있는 공간이다.
2층 ‘다시 푸르게’(Re:Green)와 ‘다시 짓기’(Re:Build) 공간에 마련된 콘텐츠는 수락산과 불암산 등 지역 산림의 탄소 흡수 과정과 제로에너지 건축 기술을 소개한다. ‘다시 실천하기’(Re:Action) 구역은 일상에서 바로 적용할 수 있는 저탄소 소비 습관을 알려준다.
개관식은 오는 27일 오전 10시 열린다. 체험관은 오는 28~30일 자유 관람 형태 1차 시범 운영된다. 다음 달 사전 예약 단체를 대상으로 ‘미션! 넷제로 노원’을 운영한다. 정식 개관은 7월 1일이다. 운영 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지다.
오승록 노원구청장은 “기후 위기는 먼 미래의 일이 아닌 만큼 일상에서 탄소중립을 실천할 방법을 배울 수 있는 체험관이 되길 바란다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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