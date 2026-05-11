‘오빠 논란’ 의식?…하정우, 초등생 쪽지에 “형 아니고 삼촌”

초등학생으로부터 받은 편지를 공개한 하정우 더불어민주당 후보. 하정우 후보 페이스북 캡처

초등학생으로부터 받은 편지를 공개했다.

초등학생으로부터 받은 편지를 공개한 하정우 더불어민주당 후보. 하정우 후보 페이스북 캡처

부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마하는 하정우 더불어민주당 후보가 10일 오후 부산 북구에서 열린 선거사무소 개소식에서 전재수 부산시장 후보와 손을 잡고 있다. 연합뉴스