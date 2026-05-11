‘오빠 논란’ 의식?…하정우, 초등생 쪽지에 “형 아니고 삼촌”
하정우 더불어민주당 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보가 11일 초등학생으로부터 받은 편지를 공개했다.
하 후보는 이날 페이스북에 “개소식을 엄마와 함께 찾아준 한 초등학생 친구가 귀한 선물과 마음을 전하고 갔다”며 “작은 편지에 담긴 너무나도 큰 마음에서 커다란 힘을 얻었다”고 적었다. 그러면서 초등생에게 받은 편지와 막대사탕도 함께 공개했다.
초등생이 전한 편지에는 “화이팅! 하정우 형, 전재수(민주당 부산시장 후보)에게 자리를 받은 지 얼마 안 됐지만 일을 너무 잘해 반했어요. 저도 크면 정우형을 닮고 싶어요”라고 적혀 있었다. 하 후보가 출마한 북갑은 전 후보가 3선을 지낸 지역구다.
하 후보는 “이 아이에게 부끄럽지 않은, 닮고 싶은 사람, 정치인으로 영원히 기억될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다. 그러면서 추신(P.S.)을 달아 “근데 형 아니고 삼촌”이라고 덧붙였다. 이는 최근 불거진 ‘오빠 발언’ 논란을 의식한 것으로 보인다.
정청래 더불어민주당 대표는 지난 3일 하 후보와 부산 구포시장 유세 중 만난 초등학교 저학년 여학생에게 “여기 정우 오빠, 오빠 해봐요”라고 대답을 유도한 영상이 확산되며 논란에 휩싸였다. 결국 두 사람은 당일 오후 아이와 부모에게 사과했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사