크래프톤 5민랩 신작 ‘템빨용사’ 26일 출시
사전예약 50만명 돌파
크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 5민랩은 신작 모바일 게임 ‘템빨용사’의 글로벌 사전예약자 수가 50만명을 넘어섰다고 11일 밝혔다. 이 게임은 오는 26일 출시한다.
‘템빨용사’는 제한된 가방 공간 안에 아이템을 배치하고 조합하는 전략에 따라 전투 효율과 결과가 크게 달라지는 독특한 로그라이크 수집형 전략 역할수행게임이다.
이용자는 희귀도와 크기 및 형태가 다른 다채로운 장비와 아이템을 수집하고 배치하며 자신만의 전투 빌드를 완성할 수 있다. 전투는 아이템 배치 후 자동으로 진행되며 한 판당 평균 5분 내외의 짧은 플레이 타임으로 설계됐다.
현재 구글 플레이 스토어와 애플 앱스토어에서 사전예약을 진행하고 있으며 오는 26일 한국과 대만 및 미국과 일본 등 주요 지역을 포함해 글로벌 정식 출시될 예정이다. 출시에 앞서 일부 해외 지역에서 진행 중인 사전 서비스에서는 긍정적인 반응이 이어지고 있다.
5민랩은 자사의 실시간 대전 액션 게임 ‘스매시 레전드’에서 신작 사전예약 협업 이벤트를 19일까지 진행한다. 이벤트에 참여하는 이용자에게는 다양한 인게임 보상이 지급된다. 이번 누적 사전예약자 수 50만명 달성을 기념해 ‘스매시 레전드’ 이용자들에게 보상이 제공된다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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