영진전문대 AID 전환 중점 전문대학 지원사업 선정
대구 영진전문대학교는 교육부와 한국연구재단이 주관하는 ‘2026학년도 에이아이디(AID) 전환 중점 전문대학 지원사업’에 최종 선정됐다고 11일 밝혔다.
영진전문대는 이번 선정을 계기로 대학의 상징인 주문식교육을 인공지능(AI) 시대에 최적화된 ‘주문식교육 2.0’으로 진화시키는 등 ‘제2의 창학’에 준하는 강력한 AX(AI 전환) 혁신에 나설 방침이다.
영진전문대는 모든 재학생이 AI 시대의 필수 역량을 갖출 수 있도록 ‘디지털 리터러시’ 등 AI 기초 교양 과목을 필수화하고 전공별 AI 기술을 접목한 ‘AI 연계 전공필수 교과’를 전면 도입할 계획이다. 전공과 AI를 융합한 실무형 교육체계를 구축해 산업 현장에서 요구하는 AI 기반 직무 역량 강화에 나설 계획이다.
특히 대학은 이러한 혁신을 총괄할 컨트롤타워로 총장 직속 ‘AX혁신센터’를 운영하고 자체 개발한 ‘AI 학습분석 플랫폼’을 기반으로 학생들의 학습 데이터를 실시간 분석해 맞춤형 진로 설계와 학습 지원 체계를 고도화할 방침이다. 아울러 중도탈락 위험군에 대한 선제적 관리와 학생 개별 역량에 최적화된 데이터 기반 교육지원 체계도 구축할 계획이다.
영진전문대가 추진하는 가장 큰 변화는 산업체와 공동으로 진행하는 기존 직무의 AX화다. 대학은 지역 산업 수요를 반영한 소단위 전공과정을 운영하고 산업체와 함께 기존 직무 프로세스를 AI 기반으로 재설계하는 프로젝트를 추진한다. 이를 바탕으로 산업 현장의 업무 효율성을 높이고 AI 기반 신규 채용 시장을 선도하는 실무형 인재 양성에 박차를 가할 예정이다.
최재영 총장은 “주문식교육 2.0은 AX혁신센터와 AI 플랫폼이라는 강력한 인프라를 기반으로 산업체의 직무를 함께 혁신하는 지산학 일체형 모델”이라며 “전공별 AI 필수 교육을 통해 학생들의 업무 역량을 고도화하고 변화하는 채용 시장에서 독보적인 경쟁력을 갖추도록 하겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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